Branco Mello passará por nova cirurgia para remover tumor; entenda

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Membro fundador do grupo Titãs, Branco Mello atualmente está em turnê com os colegas Sérgio Britto, Tony Bellotto, Mario Fabre e Beto Lee — mas um imprevisto de saúde interrompeu a agenda planejada. Em comunicado oficial publicado na tarde desta terça-feira, 23 de julho, a banda divulgou que Mello — diagnosticado com câncer na hipofaringe em 2018 — passará por uma nova cirurgia para retirar um “pequeno tumor inicial” nas amígdalas. O procedimento o afastará dos shows por tempo indeterminado, até que a recuperação seja atingida por completo. Por hora, o músico Caio Góes entrará em seu lugar nos palcos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Titãs (@titasoficial) Continua após a publicidade

Em novembro de 2022, o cantor retirou um tumor inicial identificado por volta de sua garganta e, em outubro de 2023, passou por outra cirurgia para eliminar outro na borda da língua. Ao longo da batalha contra a doença, Mello chegou a perder a voz, mas celebrou a melhora de saúde com a volta aos palcos em 2023, na turnê comemorativa de 40 anos do grupo. Em entrevista a VEJA, ele relatou: “Cantar sempre fez parte da minha vida e eu não tinha ideia de como ficaria minha voz e nem mesmo se voltaria a falar. Quando acordei da operação e ouvi da Angela, minha esposa há mais de trinta anos, que tudo correra bem e a equipe médica havia removido apenas metade da laringe — ou seja, a corda vocal direita pôde ser preservada —, fiquei tão feliz e aliviado que é difícil descrever em palavras. Eu teria uma voz e uma vida diferentes, mas estava vivo”.

Nos comentários da publicação, colegas como Roberto de Carvalho, Evandro Mesquita, Luiz Thunderbird, Chico Cesar, Rogério Flausino e outros desejaram melhoras ao vocalista.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial