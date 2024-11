Beyoncé lidera indicações ao Grammy 2025 e bate recorde com Cowboy Carter

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Beyoncé foi a artista mais indicada à edição de 2025 do Grammy Awards, principal premiação da música mundial. Ela conquistou 11 indicações — inclusive ao prêmio mais importante da noite, álbum do ano, por Cowboy Carter — , e em quatro categorias diferentes: country, pop, rap e americana. Com isso, Beyoncé alcançou a marca de 99 indicações na carreira e se tornou a artista com mais nomeações na história do Grammy, ultrapassando seu próprio marido, o rapper Jay-Z, que possui 88 indicações e até então detinha o recorde. Confira a lista completa de indicados ao Grammy 2025 aqui.

Lançado em março deste ano, Cowboy Carter — disco que consagrou Beyoncé como a primeira mulher negra a estrear no topo da parada country da Billboard — foi indicado às categorias álbum do ano e melhor álbum country. A cantora também recebeu indicações à gravação do ano, canção do ano e melhor canção country com a faixa Texas Hold ‘Em, presente no álbum. Outras categorias foram melhor performance de country solo, melhor performance americana, melhor performance de rap melódico, melhor performance de pop solo e melhor performance country de duo ou grupo, com duas indicações.

Logo atrás de Beyoncé, estão Kendrick Lamar, Billie Eilish, Charli XCX e Post Malone, que tiveram sete indicações cada. Taylor Swift, Sabrina Carpenter e Chappell Roan tiveram seis indicações cada.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: