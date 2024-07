Atestado de óbito de Sinéad O’Connor é revelado um ano após morte

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A causa da morte da cantora irlandesa Sinéad O’Connor foi revelada neste domingo, 28, pouco mais de um ano após a sua morte, as 56 anos. Segundo o jornal Irish Independent, a artista tinha uma doença pulmonar obstrutiva crônica e asma brônquica. A certidão de óbito foi registrada pelo primeiro marido e amigo próximo John Reynolds, em Londres.

O documento mostrou que Sinéad morreu de “exacerbação de doença pulmonar obstrutiva crônica e asma brônquica, juntamente com infecção de baixo grau do trato respiratório inferior”. Na ocasião de sua morte, em 26 de julho do ano passado, a polícia afirmou que a morte não era tratada como suspeita. Ou seja, ocorreu devido a causas naturais.

Sinéad passava por um momento difícil após a morte do filho adolescente, Shane Lunny, em 2022, e há tempos havia abandonado os holofotes, sem lançar um corpo de trabalho inédito desde o álbum I’m Not Bossy, I’m the Boss, de 2014. Em 1992, ela foi rechaçada pela indústria americana após rasgar uma foto do Papa João Paulo II em protesto televisionado ao vivo. Ao cantar a música War no programa Saturday Night Live, ela rasgou o retrato do clérigo e clamou “lute contra o inimigo real” em resposta às acusações de pedofilia no Vaticano e suas próprias experiências com a Igreja durante a infância.

Após o escândalo, a cantora manteve sua dedicação ao ativismo por direitos humanos e por sua jornada espiritual, tendo se convertido ao islamismo em 2017 e mudado o nome para Shuhada’ Davitt. Em comunicado de 2023, os filhos Jake Reynolds, Roisin Waters e Yeshua Bonadio lamentaram morte da mãe e pediram por privacidade durante o momento delicado.

