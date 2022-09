As razões do sumiço de Justin Bieber pouco antes de show no Rock in Rio

Convidado ilustre do Rock in Rio 2022, o cantor Justin Bieber, 28 anos, se tornou a incógnita desta edição do festival. Segundo informações divulgadas pelo canal Multishow, Bieber teria cancelado todas as datas da turnê Justice World Tour, entre elas duas em São Paulo, nos dias 14 e 15 de setembro. Porém, sua passagem pelo Rock in Rio, neste domingo, 4, às 23h, ainda continua de pé – apesar de o canadense ainda não ter desembarcado no país. A organização do festival afirma que o show de Bieber hoje vai acontecer. O “sumiço” do cantor e provável afastamento dos palcos é atrelado a uma necessidade de Bieber de se afastar para cuidar de sua saúde mental. Nas redes, onde costuma ser ativo, o cantor também está sumido e, ao contrário de outros colegas, não fez nenhuma publicação sobre chegar hoje no Rio de Janeiro.