As celebridades que devem se apresentar na abertura da Olimpíada de Paris

Nesta sexta-feira, 26, a partir das 14h do horário de Brasília, uma profusão de 100 barcos, 10.500 atletas, centenas de dançarinos e uma série de personalidades vai desfilar pelo rio Sena na ambiciosa abertura da Olimpíada de Paris. Os detalhes do evento grandioso estão sendo mantidos sob sigilo, para não estragar a surpresa, mas uma série de informações que circularam recentemente na imprensa internacional são dicas do que se verá na cerimônia que tomará a cidade na sexta-feira.

Quem são os cantores que vão se apresentar na abertura da Olimpíada de Paris?

Até o momento, os nomes mais fortes veiculados para o evento são os de Lady Gaga e Celine Dion. Ambas chegaram recentemente à capital francesa, e estão hospedadas no mesmo hotel. Celine, inclusive, postou uma série de imagens no Instagram turistando no Louvre. “Toda vez que retorno a Paris eu me lembro que ainda há muita beleza e alegria para experimentar no mundo”, escreveu a canadense — em inglês e francês. Já Lady Gaga — ou ao menos alguém muito parecida com ela — foi flagrada de longe por fãs em um piano flutuante no meio do Senna.

Segundo uma série de relatos, espera-se que Gaga e Dion façam um dueto na cerimônia de abertura, com o clássico La Vie en Rose, de Édith Piaf, cogitado como possível escolha para a parceria. As duas, inclusive, não devem ter problemas com a língua: Celine é nascida no Québec, região francófona do Canadá, e tem a língua latina como idioma materno. Gaga, por outro lado, apesar de nascida e criada em Nova York, nos Estados Unidos, é filha de mãe com ascendência italiana e francesa, e já performou a canção em diversas ocasiões.

Outro nome que também está sendo especulado para se apresentar é o da cantora franco-maliana Aya Nakamura — no início deste ano, inclusive, o presidente Emmanuel Macron deu apoio para que a estrela do R&B fosse escolhida para a cerimônia, além do cantor e compositor francês Christine and the Queens, que tocou em um evento promovendo os Jogos Olímpicos no ano passado.

O retorno aos palcos de Celine Dion

Se a participação de Dion na abertura da Olimpíada se confirmar, a apresentação marcará o retorno da cantora aos palcos. Diagnosticada em dezembro de 2022 com Síndrome da Pessoa Rígida, um distúrbio neurológico crônico e raro que causa rigidez muscular e, às vezes, espasmos intensos, ela foi forçada a interromper sua agenda de turnês e se afastar dos holofotes — sua última apresentação ao vivo aconteceu em Nova York, em 2020.

Celine chegou à capital francesa na terça-feira, 23, em um jato particular, e está hospedada no mesmo hotel de luxo de Lady Gaga. No início da semana, chegou-se a noticiar que a canadense receberia um cachê de 11 milhões de reais para se apresentar no evento, mas um porta-voz da organização negou a bolada, e disse que nenhum artista vai receber honorários pela cerimônia. Há ainda o boato de que a cantora vai usar um traje preto e rosa da Dior para a apresentação.