Anitta recebe indicação ao Grammy com ‘Funk Generation’

Anitta foi indicada ao Grammy nesta sexta-feira, 8, na categoria de melhor álbum de pop latino com Funk Generation. A brasileira concorre com El Viaje, de Luis Fonsi. García, de Kany García; Las Mujeres Ya No Lloran, de Shakira; e Orquideas, de Kali Ulchis. Confira a lista completa de indicados ao Grammy 2024 aqui. Para comemorar, a artista abriu uma live no Instagram, aparecendo dançando para celebrar com seus seguidores.

Essa é a segunda vez que Anitta é indicada ao Grammy. Em 2023, a cantora concorreu na categoria de artista revelação, mas perdeu o troféu para Samara Joy.

A brasileira tem investido cada vez mais na carreira internacional, lançando várias músicas em inglês e espanhol. Funk Generation é o sexto álbum de estúdio da cantora e foi lançado em 26 de abril deste ano, sendo voltado especialmente para o ritmo que marcou o início da carreira de Anitta. O disco conta com 15 faixas, sendo elas: Lose Ya Breath, Grip, Funk Rave, Fria, Meme, Love in Common, Aceita, Double Team, Savage Funk, Joga pra Lua, Cria de Favela, Puta Cara, Sabana, Ahi e Mil Veces. Entre os artistas que colaboraram com o álbum estão Tropkillaz, Diplo, Pedro Sampaio e Sam Smith.

