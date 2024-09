A vitória de João Gordo sobre programa de culinária da Globo

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

João Gordo, vocalista da banda Ratos de Porão e apresentador de um programa de culinária vegana no YouTube, venceu a Globo pelo uso do nome Panelaço. A marca é utilizada pelo artista em seu programa no YouTube. O canal GNT havia lançado um programa intitulado Panelaço ao Vivo, também sobre culinária, mas João Gordo entrou na Justiça alegando ser dono da marca. Apesar do processo ainda não ter sido finalizado, a emissora preferiu ceder. Em sua segunda temporada, o programa se chamará Panela Quente, comandado pela apresentadora Ana Clara. O programa de João Gordo está no ar desde 2014.

A nova temporada de Panela Quente terá 20 episódios que irão ao ar entre os dias 21 de outubro e 15 de novembro, às 20h. Na atração, Ana Clara recebe convidados para bate-papos na cozinha sobre temas cotidianos. A atração terá a participação do público, que decide os detalhes das receitas, que serão feitas ao vivo.

A esposa de João Gordo, Viviane Torrico, contou que a equipe do músico entrou com dois processos, um por plágio e outro pelo nome. A inspiração teria vindo dos panelaços argentinos, forma como a população havia encontrado alguns anos atrás para protestar contra as políticas do país.

