A união dos ex-Beatles em novo álbum dos Rolling Stones

No primeiro álbum de inédita dos Rolling Stones desde a morte do baterista Charlie Watts em 24 de agosto de 2021, o ex-integrantes dos Beatles, Ringo Starr e Paul McCartney, deverão fazer participações especiais, segundo uma reportagem da revista Variety. O álbum é o primeiro de inéditas desde A Bigger Bang, de 2005.

A participação do ex-baixista e do ex-baterista dos Beatles supre com classe os dois instrumentos cujo Rolling Stones atualmente não têm músicos fixos. Segundo a revista, a gravação terminou recentemente em Los Angeles e terá produção de Andrew Watt, que trabalhou recentemente no novo e elogiado álbum de Ozzy Osbourne.

Segundo uma reportagem do ano passado do jornal britânico The Sun, o baterista Charlie Watts deixou material gravado inédito que também deverá ser usado no álbum. Os Rolling Stones trabalham neste novo álbum há alguns anos, com alguns singles inéditos lançados ocasionalmente. O último álbum de material recém-gravado foi Blue & Lonesome, uma coleção de covers de blues lançada em 2016, com Eric Clapton participando em duas músicas.

Ao longo dos anos, uma rivalidade inexistente foi alimentada entre as duas bandas, mas o fato é que os integrantes dos dois conjuntos sempre foram muito amigos. O segundo single (e primeiro hit) dos Stones foi um cover da música I Wanna Be Your Man (1963), composta por John Lennon e Paul McCartney. Quatro anos depois, Lennon e McCartney gravaram backing vocals na música We Love You, dos Stones. Na mesma época, Brian Jones tocou saxofone na música You Know My Name (Look up the Number), dos Beatles.