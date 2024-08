A surpresa que Globo armou para fãs de Marília Mendonça em novo reality

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Uma música inédita da cantora Marília Mendonça — morta em 2021 em um acidente aéreo — vai ser lançada no novo reality da Globo, que estreia no canal na próxima terça-feira, 13. Batizado de A Estrela da Casa, o programa vai exibir uma musica póstuma de Marília que foi feita em colaboração com uma das participantes. “Tem uma música inédita da Marília Mendonça, que uma das meninas que canta tinha uma colaboração fantástica”, contou Boninho em coletiva à imprensa.

Como vai ser o novo reality da Globo?

O programa vai ser apresentado pela ex-BBB Ana Clara, e funcionará com um misto de música e confinamento, unindo a busca por um novo talento à dinâmica de convivência tradicional de realities. No total, serão 14 participantes: eles serão revelados ao longo desta quinta-feira, e os selecionados já tem uma série de músicas preparadas para a produção. “Esses artistas já vêm sendo trabalhados. Todos eles têm um EP pronto com oito músicas que vão ser lançadas ao longo da programação”, detalhou Boninho.

Além do confinamento, provas e shows, os participantes também terão contato com estrelas da música de maneira semanal. “A gente vai receber artistas, grandes nomes do mercado, e eles vão fazer uma espécie de workshop, bater um papo com eles. E depois desse workshop, eles vão lançar um desafio para os participantes. E o grupo que vencer vai ganhar o benefício, que é disputar a Prova da Estrela à noite, ao vivo”, explicou Rodrigo Dourado, diretor artístico do programa. “Quem ganhar fica imune, se apresenta no Festival da Semana e indica dois participantes à Batalha. A votação seguirá como no último BBB: com voto único e voto da torcida”, explicou Boninho. Outro detalhe é que haverá batalhas musicais semanais entre os participantes, com direito a palco e plateia.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial