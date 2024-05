A reação de Anitta a ataques de intolerância por clipe com candomblé

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Anitta perdeu 100 000 seguidores depois de anunciar, na manhã desta segunda-feira, 13, um clipe em que exalta a sua religião, o Candomblé. Programado para a próxima quarta-feira, o vídeo de Aceita foi anunciado com uma legenda que reproduz a sinopse do desfile da escola de samba Unidos da Tijuca, que vai narrar a história do orixá Logun Edé em 2025, e traz fotos da cantora no terreiro. “Perdi 100k seguidores depois de anunciar o clipe que vou mostrar minha religião. Laroyê Exu tirando tudo que já não me serve mais”, escreveu a carioca em um stories no Instagram.

Nas fotos publicadas, Anitta aparece paramentada para o clipe, mas também em atividades religiosas cotidianas, como em imagens em que surge cozinhando no terreiro. Nos comentários da publicação, diversas pessoas atacaram a religião da cantora com frases como “só Deus salva”, “tá repreendido”, “axé abre o caminho para o inferno”, “quando a espada de Jeová chegar aí conversamos”, entre outras. Anitta, no entanto, também recebeu muito apoio dos seguidores, que exaltaram a iniciativa de falar sobre a religião mesmo diante da intolerância crescente.

Em coletiva realizada recentemente para promover o álbum Funk Generation, Anitta explicou que a canção faz referência a Exu, e que foi escrita para homenagear a própria fé. “Tem a ver com a minha religião, mas também com a cultura funk, que nada mais é também que cultura afro, que é a mistura e também a quebra de preconceitos religiosos que eu sempre gosto de fazer no meu trabalho, na minha vida”, disse ela na ocasião.

batizada e criada na igreja católica, onde costumava cantar quando criança, ao lado do avô, Anitta deixou a instituição depois que um de seus padres preferidos foi expulso por homenagear a cultura negra e religiões de matriz africana. Frustrada com a situação, ela se voltou para o Candomblé, crença seguida por seu pai, e desenvolveu uma relação estreita e duradoura com a religião.