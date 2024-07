A razão de Maiara e Maraísa faltarem ao tributo a Marília Mendonça

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A ausência da dupla Maiara & Maraisa no show tributo a Marília Mendonça, promovido pelo Spotify, deixou os fãs da cantora preocupados. A razão, no entanto, foi que irmãs, por serem muito amigas de Marília, disseram que não suportariam a emoção de estar no palco sem a companheira ao lado.

“Tem muita gente questionando nossa ausência no This is Marília Mendonça. Para quem não sabe, foi no Allianz que lançamos a tour Festa das Patroas, foi no Allianz que sonhamos subir as três no palco e seria no Alliianz que iríamos realizar o projeto de nossas vidas”, afirmou a dupla em comunicado. “Somos fortes e conseguimos suportar muitas dores, mas esta ainda não nos sentimos capazes. Perdão, ainda temos uma ferida aberta e estar neste palco, olhar para o lado e não ver a Marília é algo acima do suportável para nós, como seres humanos.”

Outra falta sentida no evento será da dupla Henrique & Juliano. Os dois também eram bastante próximos de Marília, já haviam afirmado que jamais regravariam nenhuma música de Marília e que todas as homenagens que poderiam fazer para a cantora já foram feitas.

O show, que deverá ocorrer em 5 de outubro, terá como convidados Alok, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Luiza Martins, Murilo Huff, Péricles, Xamã, Yasmin Santos e Zé Neto & Cristiano.

Continua após a publicidade

“Fico muito feliz em ver o legado de Marília sendo celebrado dessa forma. Sua vida foi incrível, e ver toda essa bagagem que ela deixou mostra o quanto ela é e sempre será importante para a música brasileira. Poder comemorar sua vida e sua música em um evento pensado por nós, como família, e pelo Spotify, sabendo que vamos proporcionar aos seus fãs a oportunidade de escutar suas músicas novamente ao vivo, me emociona e me deixa ainda mais feliz”, afirma Dona Ruth, mãe de Marília.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial