A primeira aparição de Céline Dion após apresentação nas Olimpíadas

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Céline Dion, de 56 anos, voltou a aparecer publicamente nesta terça-feira, 22, três meses após uma emocionante apresentação nas Olimpíadas de Paris, quando cantou Hymne A L’Amour, de Édith Piaf. A artista sofre de Síndrome da Pessoa Rígida, doença que lhe causa dores lancinantes. A artista foi aplaudida de pé ao super no palco do Spirit Of Life Gala, da City of Hope, para entregar o prêmio Spirit of Life, que homenageia líderes por suas contribuições notáveis à comunidade.

A festa faz parte de uma campanha filantrópica anual da organização que pesquisa e faz tratamento contra o câncer. “Sei que em nossas vidas maravilhosas, cheias de família, alegria e amor, também podemos ser apresentados a desafios tremendos, com grandes testes sobre fé e força. Para muitos de nós que vivenciamos isso em algum momento, que alegria é nos reunirmos com todos nesta sala esta noite para fazer tudo ao nosso alcance para espalhar este grande presente de esperança”, contou Céline.

