A nova revelação chocante sobre conduta de Elon Musk com os filhos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Grimes, de 36 anos quebrou o silêncio sobre seu casamento com Elon Musk. Em uma postagem nas redes sociais, ela relatou que no ano passado esteve envolvida em uma batalha jurídica pela custódia dos três filhos que teve com o bilionário: a filha Exa Dark Sideræl, 3, e os filhos X Æ A-Xii, 4, e Techno Mechanicus, 2.

“Passei um ano travando uma batalha terrível sobre meus direitos maternos, tendo minhas postagens no Instagram e minhas fotos de modelo usadas como razões pelas quais eu não deveria ter meus filhos, e lutando e me afastando do amor da minha vida enquanto ele se tornava irreconhecível para mim”, escreveu.

A artista contou ainda que o fato de ter ficado cinco meses sem ver os filhos é apenas o que ela pode dizer publicamente “já que a maior parte da minha experiência desses últimos anos deve permanecer a portas fechadas.”

Na sequência, a artista comentou sobre seu novo trabalho musical. “Poesia e emoção pura e crua estão jorrando da minha alma em um ritmo que eu nunca tinha visto, e estou melhorando profundamente como produtora, indo além da parte técnica e voltando à arte, agora que conheço meu ofício muito melhor”, disse ela.