A mensagem comovente de Ivete Sangalo para Preta Gil

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Preta Gil recebeu a visita de Ivete Sangalo no domingo, 25, após divulgar publicamente o diagnóstico de recidiva do câncer e que já está sob novo tratamento quimioterápico. “Terminei o dia com ela, minha irmã veio me encher de amor. Ivete, te amo”, escreveu Preta nas redes sociais. No sábado, 24, Ivete publicou uma mensagem emotiva para a amiga. “Nosso amor. Deus está no comando de todas as coisas minha Preta Gil. Estou ao seu lado junto com milhares e milhares que te amam demais”, disse Ivete.

A nova etapa de Preta Gil contra o câncer

Curada de um câncer no intestino, diagnosticado em 2023, Preta relatou que a doença voltou, agora em quatro locais do corpo. “Estava indo muito bem na minha reabilitação e tenho exames periódicos para serem feitos enquanto estiver em remissão. Remissão é um período de cinco anos em que o câncer pode voltar. O meu câncer voltou“, disse ela.

Preta explicou que está com dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter. “Fui fazer meus exames de rotina quando todos nós, eu, os médicos, família e amigos, fomos surpreendidos por esse novo diagnóstico. No mesmo dia, começamos um novo tratamento. Fiz exames complementares e na quinta comecei a quimioterapia.”

Em outubro do ano passado, Preta foi capa de VEJA em reportagem sobre a atenção à saúde mental no tratamento do câncer. Na ocasião, a cantora falou sobre como esse acompanhamento foi importante para sua recuperação. Em meio à rotina corrida de idas ao hospital, internações, exames e sessões de quimioterapia, Preta também se divorciou do marido, o personal trainer Rodrigo Godoy, com quem estava casada havia dez anos.