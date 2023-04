A irritação que levou Anitta a romper com gravadora Warner

Anitta e a Warner Music romperam o contrato de trabalho nesta terça-feira, 4. A cantora fez um anúncio em conjunto com a gravadora e publicou nas redes sociais. “Depois de onze anos de parceria de sucesso, concordamos em seguir caminhos separados. Anitta gostaria de agradecer a equipe da Warner Music por todo o apoio. E a equipe da Warner deseja à Anitta tudo de bom no futuro”, diz a nota.

Recentemente, Anitta há havia declarado estar insatisfeita com a empresa por discordar da estratégia de lançamento de seus novos discos, além da vontade de deixar o estúdio. “Quando você é jovem e ainda não sabe muito, tem que prestar muita atenção nas coisas que assina. Pedi à gravadora para fazer apenas o trabalho simples que deveriam: promover minha música”, lamentou a brasileira no Twitter e Instagram.

A relação da cantora com a gravadora ficou estremecida nos últimos tempos após sua música Envolver virar hit global graças ao TikTok, acumulando mais de 500 milhões de reproduções no Spotify. O álbum Versions of Me, com singles como Girl From Rio, Me Gusta e Lobby — parceria com Missy Elliott, atingiram cerca de 100 milhões de streams. Aparentemente, para a artista, a gravadora não estava fazendo seu trabalho de promover sua música adequadamente.

Anitta faturou um MTV Video Music Award nde melhor música latina por Envolver e recebeu uma indicação ao Grammy em 2023 de melhor artista revelação — prêmio que perdeu para Samara Joy. Ela também co-apresentou o Grammy Latino em novembro ao lado de Laura Pausini, Luis Fonsi e Thalia.