A história dos Beatles será retratada nos cinemas em quatro filmes

A história do quarteto mais famoso do rock, os Beatles, será contada em quatro filmes, cada um mostrando o ponto de vista de um dos integrantes, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. O projeto tem o aval da Apple Corps e será tocado pela Sony Pictures com direção do vencedor do Oscar Sam Mendes, de Beleza Americana (1999), segundo noticiou o site do Deadline.

Esta será a primeira vez que Paul McCartney, Ringo Starr e as famílias de John Lennon e George Harrison cedem os direitos dos quatro músicos para um (ops, quatro!) filmes autobiográficos. As histórias, obviamente, serão interligadas, mas cada uma será feita sob os olhares de um dos integrantes. Ainda não há informações sobre o elenco ou data de lançamento. O longa terá ainda produção de Pippa Harris e Julie Pastor. Jeff Jones será o produtor executivo pela Apple Corps. A ideia, no entanto, é que os quatro títulos sejam lançados simultaneamente nos cinemas.

Recentemente, os Beatles voltaram a ganhar os holofotes com o documentário Get Back, de Peter Jackson, e o lançamento da música inédita Now And Then, feita com a ajuda da tecnologia, que resgatou a voz de John Lennon gravada em uma fita cassete. “Esse projeto nasce de uma ideia que Sam teve há um ano, e é um testamento de seu brilhantismo criativo e poder de persuasão para que Paul McCartney, Ringo Starr, Sean Lennon e Olivia Harrison respondam de forma tão afetuosa e empolgada assim que ele os abordou”, afirmou Harris.