A grande vitória de Rebeca Andrade em Paris – para além das medalhas

As conquistas de Rebeca Andrade na Olimpíada de Paris são superlativas. A ginasta de 25 anos ganhou quatro medalhas, e de cores diferentes: ela foi ouro no solo, prata no individual geral e no salto, além de bronze na competição por equipe. Somadas às outras duas condecorações advindas de Tóquio, Rebeca se tornou a maior medalhista olímpica da história do Brasil, subindo seis vezes ao pódio – e superando o recorde anterior, dos velejadores Torben Grael e Robert Scheidt, com cinco medalhas cada. Tantos feitos, claro, deixaram a ginasta explodindo de alegria. Mas uma vitória pessoal mostra que nem só de medalhas se faz a felicidade de um atleta. Em entrevista à Casa Brasil, transmissão oficial do Cob, Rebeca vibrou ao revelar que a cantora pop Beyoncé sabe quem ela é. “A Beyoncé sabe quem eu sou, porque ela assistiu à final do individual geral e eu estava lá”, comemorou a jovem, que usa trecho da canção End of Time da artista americana em sua rotina solo. Confira o vídeo:

🚨 REBECA ANDRADE EM ENTREVISTA: “Beyoncé sabe quem eu sou porque ela assistiu à final do individual geral e eu tava lá! pic.twitter.com/TF4Pq2zPVj — Beyoncé Access 🇧🇷 (@beyonceaccess) August 7, 2024

As celebridades gringas que se renderam ao talento de Rebeca Andrade

Aliás, Beyoncé não é a única artista gringa que testemunhou o talento de Rebeca. Lady Gaga, Tom Cruise e Nicole Kidman são algumas das estrelas internacionais que assistiram apresentações da ginástica em Paris. Nas redes, celebridades elogiaram a brasileira, caso da atriz Viola Davis e da cantora Lauren Jauregui, ex-integrante da banda Fifth Harmony, grupo pop que Rebeca é fã.