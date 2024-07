A curiosa estratégia de Bob Dylan para impedir celulares em seus shows

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor – e prêmio Nobel de literatura – Bob Dylan, de 83 anos, voltou a estrada para uma série de dez shows em novembro, em Londres, no Reino Unido, com a turnê Rough And Rowdy Ways Tour. O artista, notório desafeto do uso de aparelhos de celulares em suas apresentações, fez uma parceria com a empresa Yondr, cujo foco é propiciar ambientes livres de celulares.

O público deverá colocar os smartphones em um envelope lacrado antes de ir para os assentos. O envelope só pode ser aberto pela empresa no final do evento. Caso o fã queira usar o aparelho, haverá uma área livre onde pode ir falar sem atrapalhar a apresentação.

O pedido já havia sido feito em outros shows de Bob Dylan em 2017, mesmo antes da parceria com a Yondr.

