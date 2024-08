A cidade que ameaça Goiânia como capital do sertanejo

Até 25 de agosto, a Festa do Peão de Barretos, em Barretos, no interior de São Paulo, se transformará na capital do sertanejo no Brasil. Mas, quando se pensa neste ritmo musical, é impossível dissociar Goiânia, em Goiás, como o polo da produção das principais composições desse estilo. Nos últimos anos, no entanto, Londrina, no Paraná, vem correndo por fora e já é um dos destinos favoritos dos artistas quando o assunto é a produção musical. A cidade, por exemplo, é berço da dupla Fernando & Sorocaba e o estado é a terra natal dos irmãos Chitãozinho e Xororó, que nasceram na pequena Astorga.

Com uma tradição econômica de agropecuária, a cidade de Londrina está mudando seu perfil após a instalação na cidade do escritório Agroplay, do empresário Rodolfo Alessi. O escritório ganhou notoriedade nacional ao contratar a cantora Ana Castela, que no ano passado liderou o ranking das artistas mais ouvidas no streaming e nas rádios. O escritório levantou a bandeira do agro e os empresários do ramo compraram a ideia, investindo em artistas do gênero que cantam músicas com letras que exaltam o agronegócio.

O resultado é que Londrina passou a atrair novas duplas sertanejas e a emplacar as primeiras posições das paradas. Além de Ana Castela, eles também agenciam Luan Pereira, Léo & Raphael, Júlia & Rafaela, entre outros. Todos fazem canções que misturam elementos da música caipira com funk e eletrônica para enaltecer as riquezas do campo. O financiamento, claro, vem do agronegócio, que vê na atividade musical uma maneira de divulgar suas ações.

Nos últimos meses, o escritório passou a investir também no segmento gospel com o braço AgroPraise. A iniciativa faz sentido. Na Festa do Peão de Barretos desse ano, por exemplo, o show gospel de Deive Leonardo atraiu uma multidão. Ficou justamente a cargo de Ana Castela o primeiro grande lançamento do gênero do escritório, a canção Agradeço. Além dela, outra música que ganhou notoriedade foi Sou Nada, de Thales Belchior. Durante a Festa de Peão de Barretos, aliás, Ana Castela chegou a se emocionar ao assistir ao show gospel de Deive Leonardo. A trinca gospel, sertanejo e agronegócio, aparentemente, tem se mostrado imbatível no gosto dos brasileiros.

