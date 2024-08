A baixa sofrida pelo Imagine Dragons às vésperas de show no Rock in Rio

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O baterista Daniel Platzman, do Imagine Dragons, anunciou que está deixando a banda para se dedicar à carreira de compositor de trilhas sonoras para o cinema. Em uma publicação nas redes sociais na tarde de quarta-feira, 21, o músico justificou a decisão e falou sobre seus futuros projetos.

“Depois de uma incrível jornada de mais de uma década, deixarei a incrível banda que é o Imagine Dragons. Eu queria compartilhar minha mais profunda gratidão a vocês, fãs, por seu apoio inabalável e por compartilharem a alegria da música comigo. Me conectar com todos vocês foi realmente o destaque deste capítulo”, escreveu Platzman no Instagram. “Estou animado para poder compartilhar mais em breve sobre os projetos nos quais tenho trabalhado arduamente nos últimos meses, centrados na minha maior paixão: trilha sonora e composição de filmes. Eu prometo que vocês serão os primeiros a saber. Fiquem atentos.”

Platzman estava afastado de suas atividades com o Imagine Dragons desde março de 2023 devido a um problema de saúde não especificado. O baterista não participou das gravações do disco mais recente do grupo, Loom (2024), e foi substituído na turnê de divulgação do álbum. Logo, a saída definitiva de Platzman não deve afetar a apresentação do Imagine Dragons no Rock In Rio no próximo mês. A banda será headliner do Palco Mundo no segundo dia do festival, 14 de setembro, logo após os shows de Lulu Santos, Zara Larsson e OneRepublic.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniel Platzman (@danielplatzman)

