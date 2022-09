A alfinetada de Daniela Mercury no Sete de Setembro bolsonarista

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Daniela Mercury é uma das figuras da música brasileira que tem sido bastante ativa nas críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Na madrugada desta quarta-feira, 7, em que se celebra o Bicentenário da Independência do Brasil, Mercury publicou em suas redes sociais um vídeo em comemoração à data, filmado durante uma apresentação na 20ª Parada da Diversidade de Teresina, no Piauí. Com a bandeira do Brasil em mãos e uma echarpe vermelha, Mercury puxou um coro de “democracia” da plateia e, em seguida, entoou o hino nacional.

“Viva a Democracia e o Estado Democrático de Direito! Viva o Bicentenário da Independência do Brasil, viva quem lutou nas batalhas pela independência do Brasil”, escreveu a cantora na legenda. “A festa do 7 de Setembro de 2022 é uma festa civil. O Hino Nacional, assim como a bandeira do Brasil, é do povo brasileiro.” Confira o vídeo:

Em 11 de agosto, a cantora participou do ato em defesa da democracia na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo, quando cantou uma música inédita. Apesar de não mencionar o nome do presidente, a faixa intitulada O Samba Não Pode Esperar indica uma mensagem direta a Bolsonaro: “Quem apoia seu mal é cruel / Desumano, fascista e sem coração / Quem não sente a dor do seu provo / É uma gente egoísta que não vale um tostão”.