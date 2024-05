A ação coordenada de Ivete e Ludmilla em cancelamento de shows

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Ivete Sangalo e Ludmilla pegaram todos de surpresa ao anunciarem na manhã desta quarta-feira, 15, o cancelamento das turnês que fariam com a produtora 30e — A Festa, que comemoraria 30 anos de carreira da baiana; e Ludmilla In The House, em homenagem aos 10 anos da fluminense na indústria. As duas anunciaram a decisão em uma aparente ação coordenada, com comunicados postados quase ao mesmo tempo nas redes sociais com a mesma justificativa: a falta de garantia de segurança e estrutura por parte da produtora responsável. Procurada por VEJA, a produtora ainda não se manifestou sobre o assunto.

Pouco depois dos comunicados, Ivete e Ludmilla também postaram uma sequência de stories justificando a decisão de suspender as apresentações. Nenhuma das duas deu detalhes mais específicos sobre o que teria motivado o cancelamento, mas ambas apontaram dificuldades para viabilizar as apresentações como elas haviam sido idealizadas. “Não foi uma decisão tomada de uma hora pra outra, vocês podem ter certeza que o principal motivo, o pivô desse cancelamento, foi pensando em vocês, no quanto vocês merecem excelência, e de quanto a minha história e o meu trabalho é de excelência”, disse a Ludmilla antes de se desculpar com o público.

Na mesma linha, Ivete afirmou que a turnê comemorativa dos 30 anos de carreira era um sonho para ela, e também alegou que a decisão foi tomada pensando no público. “Embora os 30 anos sejam um sonho especial pra mim, e sei que pra vocês também, essa celebração tão especial, isso não pode ser maior do que a segurança, o conforto e a viabilidade para com o meu público”, disse ela, citando também seu senso de responsabilidade e transparência com os fãs. No comunicado nas redes, assim como Ludmilla, a baina cita a falta da “excelência” prometida e acordada para as apresentações — nenhuma das duas, no entanto, citou o nome da produtora diretamente.

Criada há cerca de três anos, a 30e é responsável por diversos dos ditos “mega shows” que tem acontecido pelo país. Além da turnê de Ivete e Ludmilla, que aconteceriam majoritariamente em estádios e arenas, a empresa também organizou giros como a SuperTurnê, de Jão, shows de Ney Matogrosso, Paula Toller e da banda internacional Twenty One Pilot. Ela também é a organizadora do festivla emo I wanna Be Tour, e está sendo investigada pela morte de do jovem João Vinicius Ferreira, de 25 anos, que morreu eletrocutado na passagem do evento pelo Rio de Janeiro, no Riocentro.