50.000 ingressos para turnê do Oasis serão devolvidos no Reino Unido

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A polêmica venda de ingressos para aguardada turnê de retorno do Oasis ganhou um novo e ruidoso capítulo nesta terça-feira, 29. Segundo uma reportagem do jornal The Guardian, a Ticketmaster cancelará a venda de cerca de 50.000 ingressos vendidos para o Reino Unido e Irlanda por violar os termos e condições de venda. Ao todo, cerca de 10 milhões de fãs em 158 países tentaram comprar os ingressos para a turnê da banda no Reino Unido e Irlanda. Alguns deles passaram a ser revendidos por até 44.000 reais. Posteriormente, a banda abriu novos shows no país e no exterior.

Segundo a empresa, os ingressos em questão foram listados em sites de venda secundários não oficiais, como Viagogo. Segundo as normas, os preços só poderiam ser revendidos pelo valor de face. Segundo a Live Nation, que faz parte da Ticketmaster, os 50.000 ingressos equivalem a 4% do total, que acabaram nos sites de revenda.

Além disso, os ingressos que foram parar em sites de revendas não autorizados foram comprados usando métodos proibidos, como a aquisição de mais de quatro ingressos por domicílios, por show, e o uso de várias identidades, além da utilização de VPN e diferentes cartões de crédito.

Os ingressos invalidados serão colocados para a revenda pelo valor de face. Os produtores, no entanto, não disseram se esses novos ingressos estariam sujeitos a precificação dinâmica, uma prática que também causou polêmica, já que os valor dos ingressos sobe com base na demanda. Posteriormente, a prática foi descartada na venda para América do Norte. No Brasil a prática é proibida.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial