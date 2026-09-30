Sofisticação em Orlando: conheça dois hotéis que destoam do padrão

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Orlando, famosa pelos parques, revela uma faceta inusitada: hotéis-boutique de luxo. Longe da impessoalidade das grandes redes, esses espaços oferecem exclusividade, design e serviço personalizado, ideais para relaxar após a maratona de atrações. Conheça dois exemplares que redefinem a experiência na cidade.

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Surgido na década de 1980, o conceito de hotel-boutique foi desenvolvido como uma forma de reação à padronização impessoal das grandes redes hoteleiras. Naquela época, os criadores do termo, os empresários nova-iorquinos Ian Schrager e Steve Rubell, diziam que as hospedagens tradicionais eram como grandes “lojas de departamento” enquanto o empreendimento que tinham aberto se comparava a uma “pequena boutique”. A partir dali a expressão cunhada pela dupla se espalhou e passou a influenciar inúmeros lançamentos do gênero mundo afora. Caracterizados pela exclusividade e sofisticação, esses endereços costumam ter um tamanho mais reduzido, além de forte ligação com a arquitetura, design e artes em geral.

Foi justamente em dois autênticos exemplares de hotéis-boutiques que eu tive a chance de me hospedar por alguns dias, em meados de agosto, em Orlando. Fui surpreendida positivamente não só pelo padrão destas hospedagens – Ette Hotel, na região de Kissimmee, e The Alfond Inn, em Winter Park –, mas também por estarem em uma cidade normalmente associada aos hotéis temáticos ou as grandes cadeias hoteleiras. Em toda a região metropolitana da cidade dos parques temáticos existem hoje mais de 450 hotéis, que somam em torno de 118 000 quartos. Desse total, apenas cerca de 30 endereços se encaixam no padrão das “boutiques” versão hoteleira.

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No caso desta cidade americana, onde estive a convite do VisitOrlando (Associação Oficial de Turismo, que representa mais de 1,6 mil empresas), essas hospedagens especiais funcionam como um verdadeiro refresco para a maratona de parques e compras, que costuma fazer parte da maioria dos roteiros. Mais do que uma alternativa de hospedagem, os hotéis-boutiques revelam uma faceta menos óbvia de Orlando: a de um destino que também pode ser desfrutado sem pressa, entre ambientes charmosos, arquitetura diferenciada, serviço atencioso e momentos de tranquilidade. Depois de um dia de montanhas-russas, filas e sacolas, nada como voltar para um lugar assim.

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Confira a seguir dois hotéis-boutiques que chamam atenção em meio à rede de hospedagem de Orlando:

ETTE HOTEL

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A poucos minutos dos parques da Disney, em Kissimmee, o Ette Hotel funciona como uma espécie de antídoto à efervescência de Orlando. Enquanto os grandes resorts apostam em piscinas monumentais, decoração temática e uma atmosfera permanentemente agitada, este hotel-boutique prefere o caminho oposto: atendimento personalizado, ambientes diferenciados e luxo, tudo em medidas harmoniosas. O Ette conta com 126 quartos e suítes desenhados para desacelerar, com tecidos nobres, obras de arte, objetos garimpados e uma estética minimalista e contemporânea. Até o nome da propriedade resume sua vocação: Ette reúne as iniciais de Earthy, True, Timeless e Elegant, quatro conceitos que traduzem a aposta em elegância atemporal, bem-estar e sustentabilidade.

A experiência se estende aos espaços comuns — e aos detalhes que normalmente passariam despercebidos. O restaurante Salt & The Cellar, comandado pelo chef Akira Back (dono de uma estrela Michelin), combina referências mediterrâneas e asiáticas em um dos pontos altos da hospedagem. Ao lado, um spa sofisticado, que oferece massagens, terapias corporais e tratamentos faciais, e uma academia equipada reforçam a proposta de transformar a passagem por Orlando em uma temporada de relaxamento. Há ainda excentricidades charmosas, como a lavanderia de conceito aberto, tratada pelo hotel como um verdadeiro museu: através de um enorme vidro, hóspedes podem acompanhar a lavagem e a organização das roupas de cama e banho. Outro espaço que chama a atenção é a Sala dos Livros, com uma coleção de obras da Taschen, incluindo edições especiais, que ocupa estantes desenhadas sob medida. Detalhe: algumas peças são tão preciosas que exigem luvas para serem manuseadas.

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Inaugurado em 2022, o Ette ganhou uma Michelin Key, distinção concedida pelo Guia Michelin a hotéis considerados excepcionais, e se consolidou como uma alternativa de luxo para quem não quer escolher entre a proximidade da Disney e uma hospedagem com personalidade. A piscina cercada por palmeiras Traveler’s Palms parece uma ilha particular escondida em meio à paisagem de Orlando, com espreguiçadeiras, toalhas Frette e um menu criado por Akira Back. Para completar a sofisticação, o hotel oferece transporte gratuito com motorista aos parques da Walt Disney World em um Lincoln, sujeito à disponibilidade. É uma mudança de lógica: depois de um dia disputando espaço com multidões e filas, a recompensa não é outra atração, mas justamente aquilo que normalmente não é associado à capital dos parques temáticos — momentos de total tranquilidade, conforto e exclusividade. https://ettehotels.com/

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THE ALFOND INN

Instalado no centro histórico de Winter Park, a poucos passos da elegante Park Avenue, o The Alfond Inn é um dos hotéis-boutiques mais singulares dos Estados Unidos. Em meio ao roteiro tradicional de parques temáticos e outlets que costuma definir a viagem a Orlando, ele, de fato, oferece uma experiência de outra natureza. O hotel-boutique conta com 183 quartos e uma fórmula incomum que combina hospitalidade, filantropia e arte contemporânea. Inaugurado em 2013, graças a uma doação de US$ 12,5 milhões da Harold Alfond Foundation ao Rollins College, o empreendimento tem uma missão que vai muito além de acomodar viajantes: sua receita operacional líquida é destinada ao financiamento de bolsas de estudo do programa Alfond Scholars.

Se a vocação social dá ao hotel uma personalidade rara, são as obras de arte que transformam seus corredores, quartos e áreas comuns em uma espécie de museu original. O Alfond Inn funciona como extensão formal do Rollins Museum of Art e abriga, em exposições rotativas, centenas de trabalhos da Alfond Collection of Contemporary Art, com nomes como Vik Muniz, Tomás Saraceno, Carrie Mae Weems e Jaune Quick-to-See Smith. A proposta está longe de ser meramente decorativa: concebidas pelos curadores do museu como um “currículo visual”, as obras convidam os hóspedes a refletir sobre identidade, cidadania, história social e questões internacionais. Em determinados dias, a experiência ganha ainda a companhia de guias do museu, que conduzem gratuitamente os chamados Happy Hour Tours.

A vocação artística e filantrópica não impediu o Alfond de investir pesado no conforto — ao contrário. Para celebrar seu décimo aniversário, o hotel passou por uma expansão de US$ 36 milhões, concluída entre 2023 e 2024, que acrescentou uma ala nova, 71 quartos, um spa, uma academia de última geração, sauna, duas piscinas externas, cabanas privativas, um novo deque de piscina, café e espaços renovados. Há ainda o restaurante Hamilton’s Kitchen e mais de 1.100 metros quadrados destinados a eventos. O resultado é um hotel que parece ter sido desenhado para contrariar a lógica da hospedagem convencional: ali, a arte não está apenas nas paredes, o lucro não termina no caixa e uma noite de sono pode, literalmente, ajudar a financiar o futuro de um estudante. https://thealfondinn.com/

Siga também no Instagram o perfil @omundodesofia_cerqueira Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada. https://www.instagram.com/omundodesofia_cerqueira?stkn=MWIwdHFwbmphMXUzZQ%3D%3D&utm_source=qr