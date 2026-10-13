SO/ Paris: conheça um hotel de luxo que une arte, moda e design

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O SO/ Paris redefine o luxo na capital francesa, oferecendo uma experiência contemporânea que vai além da hospedagem tradicional. O hotel combina moda, arte, arquitetura e design, em um edifício modernista às margens do Sena, com vistas espetaculares. Sua filosofia “savoir-faire” se manifesta em cada detalhe, desde a decoração aos serviços exclusivos e parcerias com grandes marcas, convidando o hóspede a mergulhar na cultura parisiense.

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Expressão tipicamente francesa, savoir-faire significa “saber fazer”. Quando se trata de uma habilidade prática, quer dizer executar um trabalho com perfeição; no tato social, o jeito certo de se comportar; e no universo da moda e do luxo, indica excelência. É justamente essa expressão que norteia o perfil do cinco estrelas SO/ Paris, que convida seus hóspedes a vivenciarem de perto o estilo de vida, o talento, a inovação e o processo criativo que fazem da capital francesa um lugar tão único e especial. Em contraponto com grande parte da hotelaria de alto padrão da cidade, instalada em propriedades históricas e palacianas, ele também rompe com a sofisticação clássica. O hotel apresenta uma visão mais contemporânea do luxo, conectando moda, arte, arquitetura e design. Hospedar-se ali vai muito além do que simplesmente experimentar um atendimento impecável e ocupar um quarto com todo o conforto e requinte, é uma experiência cultural.

Os diferenciais do SO/ Paris, que fica às margens do Rio Sena, entre os bairros de Marais e Bastille, começam antes mesmo do check-in. Ao entrar no lobby, o impacto é inevitável. O ambiente é quase escultórico, com linhas curvas e motivos circulares que criam colunas em forma de tulipas – uma interpretação de uma Paris quase submersa durante a grande inundação de 1910. Imponentes arranjos de flores e um manequim, parecido com aqueles que adornam vitrines de lojas, ganham ainda espaço na decoração. Longe da formalidade comum aos cinco estrelas tradicionais, seus funcionários vestem blusas com listras coloridas, uniforme com um toque contemporâneo criado pelo estilista Guillaume Henry, da grife francesa Patou. Empreendimento do grupo Ennismore, o hotel reúne 162 quartos e suítes, restaurante, bar e boate, comandados pela Paris Society, referência na hospitalidade francesa contemporânea, além de um spa com duas salas de tratamento da Maison Codage (marca francesa de alto padrão de skincare).

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Inaugurada em 2022, a propriedade, famosa pelo luxo descolado, promove ainda a conexão entre o passado e o presente, interior e exterior – mais uma vez embasada na moda, arte, arquitetura e design. Uma experiência que eu pude ver de perto, por alguns dias, quando fui convidada pelo SO/ Paris e viajei para a França com o apoio da Nomad – plataforma global aceita em mais de 180 países que oferece conta internacional, cartão de débito, chip e seguro viagem. Raridade na capital francesa, o hotel tem 16 andares e 50 metros de altura (foi construído nos anos 1950, quando a legislação permitia prédios desse tamanho na área), emoldurado por uma vista que desvela pontos turísticos da cidade, como o Panteão, a Notre-Dame e a Torre Eiffel. O icônico edifício modernista (Tour Morland), que por quase cinco décadas foi sede de órgãos de administração e planejamento urbanístico da prefeitura francesa, passou por uma grande remodelação em 2016. O projeto, tido como um dos mais ambiciosos de requalificação urbana recente da cidade, ficou a cargo do arquiteto britânico e vencedor do prêmio Pritzker David Chipperfield – é dele também a concepção do museu Jumex, no México.

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O interior do hotel também chama atenção por se conectar com o clima vibrante e artístico da capital francesa. O projeto, neste caso, foi concebido pelo escritório parisiense RDAI, famoso por assinar a linguagem arquitetônica de mais de 300 boutiques da grife Hermès em todo o mundo. Nos quartos e suítes, os espaços foram desenhados para enquadrar a cidade, com janelões que transformam o skyline parisiense em protagonista. Os interiores privilegiam uma paleta de cores inspirada na paisagem urbana, com azuis suaves, neutros quentes e tons metálicos discretos que refletem o Sena, os telhados da cidade e a luz ao longo do dia. Madeira, pedra, cerâmica e tecidos são combinados com leveza, salpicados com algumas peças de design estilosas.

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Nos 15º e 16º andares, no topo do SO/ Paris, a experiência evidencia a beleza ao seu entorno, com uma vista 360 graus da capital francesa. Essa conexão é ampliada por The Seeing City, instalação permanente do artista Olafur Eliasson, que utiliza espelhos e reflexos para reinterpretar a paisagem urbana. No Bonnie Restaurant, o efeito transforma sutilmente a percepção do espaço, enquanto os interiores remetem ao glamour sofisticado das décadas de 1960 e 1970. Inspirado na energia da cena gastronômica nova-iorquina, o Bonnie presta homenagem aos sabores do mar com criações sofisticadas, enquanto a carta de coquetéis reúne clássicos atemporais, vários deles finalizados com champanhe para um toque de elegância.

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O hotel parisiense é uma flagship (produto principal de uma empresa) da marca SO, que está presente em destinos como Berlim, Bangkok, Dubai e Maldivas. Como toda a rede, o SO/ Paris tem sua trajetória intrinsecamente ligada ao design e à moda, não só em seu projeto arquitetônico ou decoração. Em vez de promover colaborações pontuais, a propriedade busca constantemente parcerias com designers, marcas e instituições que moldam o cenário da moda e da cultura. Há dois anos, por exemplo, o hotel uniu forças com a marca europeia de loungewear Tom Àdam para criar uma coleção exclusiva de pijama e máscara de dormir, enquanto a designer canadense Paolina Russo transformou o lobby em uma instalação futurista para apresentar sua coleção da época. Em 2026, entre outros, sediou uma apresentação imersiva da coleção primavera-verão da maison parisiense J. Simone. A cada Fashion Week, o hotel também apresenta instalações criadas em colaboração com designers e artistas consagrados e emergentes, mantendo-se sempre à frente do que há de novo no universo da moda.

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Nos dias que estive neste cinco estrelas descolado e requintado, a parceria em destaque era com a Samaritaine, lendária loja de departamentos da marca LVMH. Além de promover uma experiência que transforma um cartão-postal especial em um souvenir para colecionar, os hóspedes recebiam uma ficha para usar em uma máquina de bichinhos, instalada junto ao lobby, em uma homenagem à nostalgia da infância. Diferenciais que se somam a experiências oferecidas pelo hotel, como um piquenique às margens do Sena (70 euros por pessoa), promovido em uma parceria entre a sua gastronomia e a maison de champanhe Veuve Clicquot. No SO/ Paris, o luxo contemporâneo não está apenas no que o hotel oferece, mas na maneira como transforma experiências ligadas a marcas, design e cultura em uma nova forma de vivenciar Paris.

A colunista viajou para Paris com o apoio da Nomad, uma plataforma conhecida por tornar os serviços financeiros globais mais democráticos e acessíveis. O cartão Nomad é aceito em mais de 180 países para compras virtuais e presenciais e permite saques em caixas eletrônicos (ATMs). Além do cartão de débito, a fintech oferece opções de conta internacional (sem taxa de abertura nem taxa mensal de manutenção), chip e seguro viagem. Possui mais de 3,5 milhões de clientes ativos.

Siga também no Instagram o perfil @omundodesofia_cerqueira. Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada.