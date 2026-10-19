GAV Resorts: como é se hospedar no maior complexo hoteleiro do país

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Salinópolis, no Pará, principal destino balneário da região, combina uma atmosfera pacata com natureza exuberante e cultura. Conhecida como “Amazônia Atlântica”, a cidade abriga o maior complexo hoteleiro do país, do grupo Gav, com quatro resorts de alto padrão. O recente Beach Gav Resort oferece lazer completo para toda a família, impulsionando o turismo local.

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Principal destino balneário do Pará e um dos mais concorridos do Norte do país, Salinópolis é daqueles lugares que misturam uma atmosfera pacata, típica do interior, com características únicas. A pequena cidade, a cerca de 220 quilômetros de Belém, reúne natureza, cultura e gastronomia, sendo ainda conhecida como a porta de entrada da “Amazônia Atlântica”. Uma região especial onde a exuberante vegetação e os vastos manguezais se conectam diretamente com o Oceano Atlântico. Para completar o cenário, o local reserva praias com enormes faixas de areia (em várias delas, os banhistas estacionam seus carros lá mesmo), águas sempre morninhas, trechos com dunas e uma lagoa cor de Coca-Cola. É justamente neste litoral singular que foi construído o maior complexo hoteleiro do país, do grupo GAV Hotéis e Resorts, que reúne nada menos do que 1 978 apartamentos divididos em quatro resorts de alto padrão.

No final de setembro, tive a chance de me hospedar, por alguns dias, no caçula destes quatro empreendimentos, o Beach GAV Hotéis e Resorts, inaugurado há apenas três meses. Em um destino que é conhecido como a “Miami do Norte” e que começa a ganhar evidência no cenário turístico nacional, o novo resort – que fica vizinho aos outros da mesma marca na cidade – chama a atenção pela estrutura. O local foi planejado para garantir uma experiência completa de lazer, conforto e entretenimento para toda a família. E, pude atestar, cumpre eximiamente este papel. Assim que o hóspede atravessa o lobby do “Beach”, ele se depara com um enorme parque aquático, que dá uma dimensão do que vem pela frente. Os visitantes encontram ali uma piscina aquecida com borda infinita (é uma delícia, dá vontade de passar horas!), bar molhado, hidromassagens, área infantil com um “brinquedão” aquático e um rio lento – circuito com uma leve correnteza, na qual o banhista se deixa levar em boias.

Mas isso é só o começo. O quarto empreendimento da GAV Hotéis e Resorts na cidade de Salinópolis (também chamada de Salinas) conta com spa, quadra de tênis, academia, sauna, salão de jogos, cinema, playground, brinquedoteca, auditório, salão de beleza, loja de conveniência e até um pet shop para quem leva o seu “melhor” amigo – o complexo aceita cachorros com no máximo 10 quilos. Com 770 unidades, os hóspedes podem escolher entre ficar em um apartamento standard (com 35 metros quadrados, com quarto, sala e cozinha), um duplex com 60 metros quadrados ou na suíte chamada diretoria presidencial, onde cabem 6 pessoas, em 150 metros quadrados. As acomodações ficam em duas torres, de 16 andares cada.

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No topo de uma delas está outro destaque do “Beach”: um belo rooftop, de onde se avista, além de todo o complexo hoteleiro, um imenso coqueiral e o mar ao fundo. O espaço, além de ser um lugar contemplativo, com várias poltronas e hidromassagens, ainda tem um bar/restaurante que serve comida japonesa e pratos, com um toque da gastronomia paraense. Aliás, a culinária do resort merece destaque. O seu restaurante é uma grata surpresa, com receitas (várias delas com peixes e frutos do mar) muito saborosas, que são servidas, dependendo do dia, à la carte ou em sistema de bufê. “Nossa intenção é cada vez mais elevar o nível da experiência oferecida aos nossos hóspedes, ressaltando a identidade do local onde está instalado, como a sua cultura e a gastronomia local”, destaca Manoel Vicente Pereira Neto, um dos sócios da GAV Hotéis e Resorts. “Há 14 anos, decidimos investir em um destino “improvável”, que se tornou um case de sucesso. Embora a maior parte do público do complexo ainda seja da região Norte, Salinópolis está cada vez mais no mapa do turismo nacional”, completa ele.

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Junto com o “Beach”, o grupo ainda tem nesta cidadezinha paraense, onde a empresa começou, os resorts Park, aberto há oito anos; o Premium, de 2021, e o Exclusive, inaugurado há quatro. Todos funcionam como hotéis e têm também um sistema de multipropriedade (modelo em que várias pessoas dividem a posse de um imóvel e têm o direito de usá-lo durante períodos do ano) e contam com estruturas de lazer completas, com pequenos diferenciais. No primeiro resort aberto, por exemplo, os apartamentos têm churrasqueiras nas varandas; já o Premium conta com boliche e parede de escalada e o Exclusive é mais voltado para casais ou famílias com crianças bem pequenas.

Entre as piscinas do complexo e o mar (que fica a 2 quilômetros dali), os hóspedes encontram uma infinidade de passeios, em meio à natureza exuberante do local. Há opções de tours pela orla do local – há cerca de dez praias, entre elas uma reserva ecológica com desova de tartarugas e outras onde se percorre quilômetros de carro na areia –; e passeios de barco por canais rodeados de manguezais que desembocam no mar. Os visitantes ainda podem andar em quadriciclos por uma área coalhada de dunas ou se aventurar em jet skis por trechos de rios. E não é só isso. A pequena Salinópolis, que sempre foi um destino de veraneio para os paraenses, vive hoje em torno do turismo. Se há alguns anos, em uma quarta-feira normal à noite estava tudo deserto, agora, com o complexo de resorts a pleno vapor, o movimento de turistas na região é contínuo. “Como em alguns pontos da região, as condições são perfeitas para a prática de kite surf, também pretendemos incrementar esse esporte e trazer etapas de algum campeonato para aqui”, planeja Manoel Neto. Durante todo o ano, chove pouco na região e o calor é constante. A alta temporada ali, no entanto, é em julho, dur ante o chamado verão amazonense.

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Além do complexo hoteleiro em Salinópolis, a GAV, hoje considerada o maior grupo de resorts do país de bandeira totalmente nacional, tem outros oito complexos de hospedagem e lazer em operação – dois em Porto de Galinhas, em Pernambuco; um em Gramado e outro em Pirenópolis, em Goiás. Há ainda mais sete em construção (dois em Gramado; dois em Alagoas; um em Jericoacoara, no Ceará; e um em Pipa, em Natal). O complexo da cidade paraense, onde tudo começou, no entanto, tem papel de destaque nessa história. Mais do que marcar o início da trajetória da GAV, Salinópolis, a cerca de três horas e meia de carro de Belém, se consolida como uma vitrine do potencial turístico do Pará, combinando hospedagem de alto padrão com as paisagens do litoral amazônico. É também um convite a prolongar a estadia na região e descobrir um dos trechos mais singulares da costa brasileira.

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Siga também no Instagram o perfil @omundodesofia_cerqueira Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada.