Fora do circuito tradicional, destino na Argentina surpreende viajantes

Com lugar cativo na preferência dos brasileiros, a Argentina figura sempre na lista de quem busca por uma viagem para um país mais perto, com uma moeda favorável (embora a cotação já tenha sido bem melhor) e que ainda ofereça uma versatilidade turística. A terra dos hermanos, no entanto, vai muito além do tradicional circuito Buenos Aires-Bariloche-Mendoza. Destino ainda não tão badalado – mas nem por isso menos atrativo –, Córdoba, segundo estado mais importante da Argentina, vem ganhando protagonismo por reunir uma combinação infalível para os amantes das viagens. A província (como os portenhos chamam um estado) mescla história e beleza natural; metrópole e vilas pacatas; regiões de serra e outras banhadas por lagoas, além de uma rica arquitetura, boa gastronomia e agitada vida noturna.

Pouco se fala, mas Córdoba é o estado com mais localidades turísticas da Argentina. É justamente para a capital deste manancial de atrativos, a cidade batizada com o mesmo nome da província, que a companhia aérea JetSMART acaba de lançar a sua quinta rota saindo do Rio de Janeiro. A partir de agora, a empresa ultra low cost, voa quatro vezes por semana entre a capital carioca e Córdoba (terças, quintas, sábados e domingos). E melhor, são só cerca de quatro horas em um voo direto. Localizada na região central da Argentina, a cidade é também a segunda mais populosa daquele país – são 1,5 milhão de habitantes (a província reúne 3,3 milhões de pessoas) –, atrás apenas de Buenos Aires. Outro atrativo: as temperaturas ali são bem convidativas. No verão, os termômetros giram em torno de 31 graus e, no inverno, têm mínimas médias de 4 graus.

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Partindo da cidade de Córdoba (exatamente a mesma grafia da homônima espanhola), que em 2006 recebeu o título de Capital Americana da Cultura e que é famosa por abrigar a universidade mais antiga argentina (1613), a coluna esteve em seis localidades tão díspares quanto imperdíveis na região. Com o apoio do órgão de promoção local, o Visit Córdoba, foi possível conhecer a capital; ter contato com as curiosidades de Miramar de Ansenuza e aproveitar um dia, com direito a almoço harmonizado com vinho, em La Falda. O trajeto incluiu ainda a pequena cidade de Totoral, a histórica Alta Gracia e a não menos charmosa Colônia Caroya. Veja a seguir as dicas deste roteiro.

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Miramar de Ansenuza: A cidade–balneária, erguida às margens da Lagoa Mar Chiquita (conhecida como “Mar” de Córdoba), guarda uma história de superação. A localidade, que vive essencialmente do turismo, sofreu sucessivas inundações entre o final dos anos 1950 e 2003. A mais devastadora delas, em 1977, destruiu mais de 100 hotéis, lojas e residências. Só para se ter ideia, na época, 60% da população local deixou a região. Hoje, depois de um longo estudo – que mostrou que o problema não era o volume de água vindo de quatro rios, mas o fato de a cidade ter sido construída na área de várzea (ciclicamente inundável) – Miramar de Ansenuza se reergueu e recuperou o vigor turístico. Apesar de boa parte das construções abandonadas terem sido implodidas em 1992, o entorno da lagoa ainda guarda resquícios de ruínas que compõem um cenário impactante. Detalhe: suas águas são ultra salgadas (de 90 a 110 gramas de sal por 1 litro) e de fácil flutuação, além do solo ser composto de uma lama medicinal.

Entre os programas imperdíveis na região estão um passeio de barco por suas águas (@barcopiratamiramar), de onde se avistam pássaros em abundância, entre eles muitos flamingos; uma visita ao museu de fotografia Dante Marchetti e um passeio pelas instalações do antigo Gran Hotel Viena, desativado em uma das enchentes. A imponente construção, que teria servido de refúgio de ex-nazistas alemães – dizem que até Hitler passou por lá – é famosa também por outro motivo: o local, já sem função hoteleira, seria o ponto na América Latina com o maior registro de atividades paranormais. Além de sua assustadora fama, é possível tomar um chá com bolo ali, aos finais de semana, em dos salões de refeições do hotel restaurado.

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Totoral: Também chamado de Villa del Totoral, o pequeno município (a população local é de apenas 11 000 habitantes) prima pelo clima tranquilo, rico passado e arquitetura bem preservada. Com grande importância histórica, a cidade foi um ponto de passagem crucial no antigo “Caminho Real”, que ligava o Vice-Reino do Rio da Prata ao Alto Peru. Sua fundação oficial, no entanto, data de 1860, e a área mantém intocadas muitas casonas (casarões) que datam dos séculos XVI a XX.

Ao visitar a região, um dos programas imperdíveis é exatamente o circuito de visitação das “casonas”, hoje convertidas a residências de veraneio de famílias abastadas. São cerca de 20 propriedades, de arquitetura colonial e bem preservadas (algumas com a mobília original) que compõem o roteiro. Entre elas se destaca o casarão onde o poeta chileno Pablo Neruda viveu exilado nos Anos 1950.

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Colonia Caroya: O local mistura um clima típico do interior argentino com uma forte herança europeia. A região foi a escolhida por uma grande leva de imigrantes do Norte da Itália para viver, a partir do final do século XIX. Além da produção de vinho, os moradores locais herdaram de seus antepassados a tradição de fabricar salames. Há pelo menos 30 produtores deles na localidade, como a simpática Cláudia Visintin, da Sabores de Caroya.

Entre os passeios que se destacam na cidade está uma visita a Estância Jesuítica Caroya. A antiga fazenda, que abriu integrantes da ordem religiosa católica a partir de 1616, foi transformada anos mais tarde em uma fábrica de armas brancas (espadas, espadines e pontas especiais) e ainda serviu de residência para descendentes italianos. Atualmente, além de produzir soja e milho, funciona como um museu. Outra visita que vale ser feita na região é à Vinícola Gavianna. Os turistas podem caminhar entre as videiras e participar de uma degustação no vinhedo-boutique, que produz 100 000 garrafas por ano. Nesta cidade, preste atenção à Avenida San Martin. Com 13 quilômetros e 2450 árvores plantadas, é a via mais longa e arborizada de toda a Argentina.

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Alta Gracia: Ao visitar essa cidade, com cerca de 86 000 habitantes, dedique um tempo a sua região central. É lá que fica a majestosa Estância Jesuítica, um complexo histórico composto pela Igreja Paroquial de Alta Gracia e a antiga residência jesuítica, datados de 1643. Naquelas instalações funciona ainda um museu de artefatos dos séculos XVII, XVIII e XIX. A poucos metros dali, vale observar uma enorme torre com um relógio público, erguida em 1938, quando a cidade completou 350 anos.

Outra atração de Alta Gracia, bem mais recente, é o Museu Casa de Che Guevara. O revolucionário marxista, que nasceu na Argentina, viveu nesta cidade entre 6 e 14 anos de idade. Com um histórico infantil de asma, Che Guevara, que teve um papel importante na Revolução Cubana, na década de 1950, encontrava naquela região um clima ideal para seu problema respiratório. O museu aguarda vários registros daqueles primeiros anos de vida do guerrilheiro.

La Falda: Destino versátil, o município situado no Valle de Punilla, a apenas 70 quilômetros a noroeste da cidade de Córdoba, combina a tranquilidade das montanhas com uma infraestrutura turística acolhedora e importantes marcos da história argentina. A cidade promove, por exemplo, um festival nacional de tango em julho e outro encontro, em outubro, desta vez dedicado aos tradicionais alfajores (tradicional biscoito recheado com doce de leite e geralmente cobertos com chocolate ou açúcar de confeiteiro). Uma das atrações imperdíveis da região é visitar as Cavernas El Sauce. A experiência, comandada por uma espeleóloga, dura cerca de uma hora e é garantia certa de emoção, com segurança. Em vários trechos da caverna, uma das únicas duas abertas à visitação na Argentina (a outra fica em Mendoza), só é possível andar agachado ou quase deitado.

Para os amantes de uma boa história, outro passeio que se destaca é a visita à construção do antigo e luxuoso Hotel Edén, do final do século XIX. Durante a visita guiada pelas suas instalações, é possível conhecer às antigas instalações de apoio, como a lavanderia e a pequena usina elétrica que servia ao hotel, além de visitar o local de algumas suítes, reproduzidas com mobiliário de época. Ao todo, o Edén – construído por uma família alemã, instalado em uma estância com 900 hectares e que recebia, sobretudo, membros da aristocracia argentina e turistas europeus – chegou a ter 130 acomodações, distribuídas em três andares. Entre os hóspedes ilustres que estiveram no local está o cientista Albert Einstein, em meados dos Anos 1920.

O local ainda guarda uma história peculiar: há documentos históricos no hotel, como uma carta de Hitler agradecendo o apoio financeiro daquela instalação à partidos alemães e um registro do FBI alertando para a possível presença de simpatizantes do nazismo ali, após a Segunda Guerra Mundial. Uma vez no Valle de Punilla, não deixe de conhecer o lindo Vinhedo Nébula. Aberto em 2018 por um agrônomo argentino, que se especializou em vinhos na Califórnia, Alemanha e África do Sul, o local oferece deliciosos almoços harmonizados com rótulos produzidos pelas próprias videiras. Boa dica é ainda curtir o pôr do sol no vinhedo e se hospedar em um dos dois hotéis de alto padrão no entorno do Nébula.

Córdoba: Segunda cidade mais populosa da Argentina e capital da província do mesmo nome, Córdoba é uma metrópole cheia de história, atrativos turísticos e intensa vida estudantil. A 700 quilômetros de Buenos Aires, é famosa por abrigar a primeira universidade argentina, a Universidade Nacional de Córdoba, de 1613. A cidade ainda foi o centro da Reforma Universitária naquele país, em 1918. Entre os principais monumentos deste município estão o Arco de Córdoba, localizado na entrada da Avenida Amadeo Sabttini; e a Manzana Jesuítica – um quarteirão histórico com edifícios construídos para abrigar membros desta ordem religiosa, no século XVII.

A cidade também é próspera em museus. Entre os mais famosos estão o Museu Evita no Palácio Ferreyra, aberto em 2007 dentro de um belo palácio em estilo Beaux-Arts (classicista francês). Outro que merece atenção é o Museu Emilio Caraffa, com uma extensa coleção de arte moderna. Um detalhe: sempre em outubro, o município, nomeado em 2006 Capital Americana da Cultura, tem um dia (a data varia a cada ano) em que se pode aproveitar uma “noite no museu” – com os espaços abertos até 1h da manhã. Vale ressaltar a característica boêmia do povo cordobês. Nesse quesito, não deixe de visitar o bairro Güemes, com suas ruas apinhadas de bares e restaurantes, abertos durante a madrugada.

*JetSMART inaugura quatro voos semanais diretos para Córdoba, na Argentina

Em operação de 2016 e com mais de 42 milhões de passageiros transportados, a JetSMART lançou no início de outubro a sua quinta rota saindo do Rio de Janeiro. São quatro voos diretos semanais entre a capital carioca e a cidade de Córdoba (terças, quintas, sábados e domingos). Ao todo, a companhia ultra low cost, que opera na América do Sul, oferece 11 rotas internacionais desde o Brasil, conectando o Rio, São Paulo, Foz do Iguaçu, Florianópolis, Recife e Natal a destinos como Santiago do Chile, Buenos Aires, Assunção, Montevidéu, Mendoza e, agora, Córdoba.

“Esperamos transportar 76 000 passageiros neste primeiro ano de operação e queremos que os brasileiros descubram, aproveitem e levem lembranças inesquecíveis de uma cidade tão vibrante e acolhedora quanto Córdoba”, afirma Verónica Marambio Álvarez, Gerente Comercial de Mercados Internacionais e Desenvolvimento Regional da JetSMART. O tempo do voo direto entre o Rio e a cidade argentina é de apenas quatro horas. Uma passagem de ida e volta, entre as duas cidades, para meados de dezembro, por exemplo, custa na faixa de 1000 reais. A companhia, no entanto, costuma fazer promoções regulares.

*Dicas de hotéis e restaurantes na região de Córdoba:

@hi.rioceballos, a cadeia de hotéis está presente em várias cidades do estado de Córdoba.

@laaldea.cocina, é uma boa pedida para jantar em Miramar de Ansenuza.

@nebulavinhos, o vinhedo nébula é um lugar imperdível e oferece almoços harmonizados com vinho, em La Falda.

@bodegagavianna, a vinícola produz 100 000 garrafas por ano e promove visitas ao local, em Colonia Caroya.

@fertilia7977, restaurante de massas caseiras, em Colonia Caroya.

@saboresdecaroya, loja de salames à moda italiana.

@losgallegosag1991, restaurante de comida típica espanhola, em Alta Gracia.

@hugorestoran, boa pedida de bar-restaurante, na cidade de Córdoba.

Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada. Siga também o perfil no Instagram @omundodesofia_cerqueira