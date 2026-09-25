Experimentei a nova classe executiva da Gol; confira como foi

Ler Resumo





A Gol Linhas Aéreas lança a Business Insignia, sua nova classe executiva para voos internacionais. Com foco em sofisticação, hospitalidade e alta gastronomia, a experiência inclui atendimento premium no aeroporto, assentos full-flat, e menu assinado pelo chef Felipe Bronze. Uma imersão no luxo a bordo que redefine a jornada.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Originária do latim, a palavra insígnia se refere a um sinal distintivo, um símbolo ou uma marca que ressalta poder, posto ou um grande diferencial. O termo não poderia se encaixar melhor à classe executiva lançada pela Gol Linhas Aéreas este ano. A nova e sofisticada experiência a bordo, que está entre as iniciativas que marcam os 25 anos da companhia em 2026, foi batizada de Business Insignia By Gol. Pautada pelo trinômio sofisticação, hospitalidade e alta gastronomia, a viagem, neste caso, é um belo exemplo da tradicional máxima: tão importante quanto o destino, é a forma como o caminho é percorrido. Durante todo o “trajeto”, incluindo a chegada no aeroporto (quando os integrantes desta classe têm check-in e embarques prioritários), o viajante percebe que é uma experiência que, de fato, carrega uma insígnia – não pregada na roupa, mas em cada etapa do processo.

Junto com o alto patamar de atendimento, com a oferta da nova classe executiva, a Gol deu um passo importante no seu processo de internacionalização. A companhia, que fez o seu primeiro voo em janeiro de 2021, anunciou este ano a aquisição de até cinco aeronaves A330 (com capacidade de cerca de 300 passageiros), para voos de longo curso, sem escalas. As novas rotas internacionais, todas saindo do Rio de Janeiro – alçado a novo hub da empresa – têm como destino Lisboa, Paris, Orlando e Nova York. Foi justamente em um voo entre o Rio e a “Big Apple” que eu tive a chance de experimentar, no início de setembro, a vivência premium oferecida pela Gol. Posso atestar, sem sombra de dúvidas, que a viagem de cerca de dez horas foi acima das minhas expectativas. Cheguei em Nova York descansada, bem satisfeita (a comida a bordo é farta e uma delícia) e pronta para aproveitar ao máximo aquele primeiro dia de viagem.

Veja o vídeo desta experiência neste link: https://www.instagram.com/omundodesofia_cerqueira?stkn=MWIwdHFwbmphMXUzZQ%3D%3D&utm_source=qr

Continua após a publicidade

A experiência na Business Insignia By Gol começa bem antes do embarque. Depois do check-in prioritário no Aeroporto Internacional do Rio (Galeão), os passageiros não enfrentam as tradicionais filas no controle de segurança de raio-X. Eles podem usar a área “Visa Infinite Fast Pass”, onde é feita a revista mais rapidamente e cortando caminho por dentro do aeroporto. De lá, os clientes da business ainda têm acesso ao Lounge Gol Smiles (sala vip), onde encontram uma boa variedade de pratos, lanches rápidos e bebidas – incluindo alcóolicas –; espaços para trabalhar ou, se preferirem, só relaxar antes do embarque. O local ainda conta com chuveiros à disposição dos clientes. Fora do Brasil, os passageiros desta classe têm direito de acessar salas vips de parceiros da companhia. Além de um bufê com boa variedade de lanches rápidos, pratos especiais e bebidas – incluindo alcoólicas –, os viajantes encontram espaços para trabalhar ou, simplesmente, relaxar antes de embarcar. Para quem deseja algo mais, esses lounges contam ainda com chuveiros à disposição dos clientes.

Os momentos mais especiais, no entanto, acontecem a bordo. A nova classe business da Gol, pude atestar, garante que toda a experiência do voo seja cercada de sofisticação, conforto e um atendimento personalizado. Os comissários, mais uma vez vivenciei, são muito bem treinados, gentis e atentos a toda e qualquer necessidade que os passageiros tenham. A Business Insignia By Gol conta com um assento que reclina a 180 graus e vira uma verdadeira cama (full flat bed); kit de amenities com itens exclusivos da Granado; fones de ouvido com cancelamento ativo de ruído e um sistema de entretenimento com touchscreen individual de 16 polegadas (tela da TV). Para completar, a gastronomia é um capítulo à parte.

Continua após a publicidade

O menu é assinado por Felipe Bronze, chef 2 estrelas Michelin, com pratos contemporâneos e genuinamente nacionais. O cardápio é oferecido em 3 etapas tanto no almoço quanto no jantar, com opções de entrada, prato principal e sobremesas. O serviço ressalta a técnica apurada do chef estrelado e privilegia os ingredientes brasileiros. No meu caso, optei por começar os trabalhos com o Hommus de edamame com vinagrete de tomate e vagem, finalizado com farofa crocante de pão de alho. Na sequência, escolhi um cupim braseado com mini arroz de cebolas douradas crocantes. Para fechar, me deliciei com uma seleção de queijos com geleia artesanal de jabuticaba, frutas frescas e mel. Para acompanhar, há uma ótima seleção de drinks e uma carta de vinhos. A qualquer momento, os passageiros ainda têm à disposição uma seleção de snacks doces e salgados. Em meio a tudo isso, o cuidado aos pequenos detalhes chama a atenção: todo o serviço é acompanhado de um saleiro e de um pimenteiro no formato do Pão de Açúcar – isso mesmo. Lindo!

Continua após a publicidade

A expansão internacional da Gol, possibilitando a sua operação em rotas intercontinentais (com trajetos de até 15 horas de duração, sem escalas), foi anunciada em março passado, com uma grande festa no Hotel Copacabana Palace, no Rio. Em 8 de julho, a companhia estreou os voos diretos entre o Galeão e o Aeroporto JFK, em Nova York, quando os passageiros passaram a contar também com a nova classe executiva da companhia. A rota, com três saídas semanais da capital carioca (quarta, sexta e domingo), ficará em operação até o fim de outubro e retornará a partir de 28 de março de 2027 – com vendas já abertas.

Os voos diretos para Lisboa, também saindo do Rio e em aeronaves A330, foram iniciados, agora, no dia 16. São quatro frequências semanais (segunda, quarta, sexta e sábado) e, a partir de novembro, serão cinco, com voos para a capital portuguesa saindo também às terças-feiras. “A nova rota internacional de longo curso Lisboa-Rio é um marco na história de 25 anos da Gol. Nossa entrada estratégica na Europa abre um caminho promissor para a expansão da companhia no continente, com o apoio e a força do Grupo Abra, do qual a Gol faz parte”, ressalta Mateus Pongeluppi, vice-presidente Comercial da Gol. “Lisboa é um dos destinos internacionais mais queridos e procurados pelos brasileiros, com apelo tanto para o turismo quanto para as oportunidades de negócios”, completa ele. As novas rotas diretas Rio-Paris e Rio-Orlando estão programadas para terem início no ano que vem.

Continua após a publicidade

Até que as novas aeronaves adquiridas pela companhia sejam entregues, a Gol está fazendo estes voos de longo curso por meio de um contrato com a espanhola Wamos Air de ACMI – é um modelo de arrendamento de aviões entre as companhias em que a empresa contratada fornece ainda a tripulação e garante a manutenção e o seguro. Em paralelo a este processo, a empresa lançou este ano o Magno, a categoria mais alta do programa de fidelidade da Gol, o Smiles. Entre os destaques deste novo patamar está a possibilidade de fazer um upgrade para a também novata classe Business Insignia by GOL. Depois de experimentar este serviço, posso dizer com conhecimento de causa que, em uma viagem de longa distância, conforto, espaço e atendimento podem mudar – e muito – a experiência a bordo e tornar o início de uma viagem algo especial.

Siga também no Instagram o perfil @omundodesofia_cerqueira Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada. https://www.instagram.com/omundodesofia_cerqueira?stkn=MWIwdHFwbmphMXUzZQ%3D%3D&utm_source=qr