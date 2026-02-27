Dez programas que não podem faltar na lista de quem visita Dubai

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Dubai é uma metrópole de superlativos, que se transformou de vila de pescadores em potência global em 60 anos. Famosa por luxo e arquitetura, atrai milhões. Conheça suas áreas principais, a cultura local e as 10 atrações imperdíveis, de arranha-céus a jardins floridos no deserto.

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Não há qualquer exagero em dizer que Dubai é uma metrópole de superlativos. O emirado – o mais populoso dos Emirados Árabes Unidos, com 3,9 milhões de habitantes – detém nada mais nada menos do que cem recordes no Guinness World Records, que registra feitos extremos. O local reúne o prédio mais alto do mundo (Burj Khalifa), o maior shopping construído (Dubai Mall), a maior roda-gigante já vista (Ain Dubai), o maior sistema de fontes coreografadas, o maior porto artificial, o maior jardim de flores naturais e por aí vai. Estes são alguns dos símbolos mais visíveis da pujança de um território que, até o início dos anos 1960, era apenas uma modesta vila de pescadores e de “caçadores” de pérolas, que ocupava o deserto com infraestrutura limitada. Com a descoberta do petróleo ali, ainda em meados daquela década, Dubai passou a diversificar sua economia e, em apenas sessenta anos, se transformou em uma potência global e um dos destinos mais almejados do planeta.

É justamente essa metrópole futurista, erguida em terras áridas e famosa pelo luxo extremo, arquitetura inovadora e ambiente cosmopolita que a colunista conheceu, com o apoio da Emirates Airlines e do Departamento de Economia e Turismo de Dubai (DET), também chamado de Visit Dubai. Muito mais do que uma simples conexão – seu aeroporto é um dos maiores e mais modernos do mundo, que se conecta com mais de 240 cidades –, o emirado é um local que encanta e surpreende e que merece ser visitado com calma. E muita gente já percebeu isso. Só em 2025, Dubai recebeu o número recorde de 19,59 milhões de visitantes internacionais. A sua transformação em um polo turístico é resultado, entre outros, de investimentos maciços em infraestrutura, marketing internacional e segurança. Características que o turista percebe de imediato. Outro detalhe: embora a religião oficial ali seja o Islã e se veja muitas mulheres de Abaya (vestido longo preto), Shayla (lenço que cobre cabelo/pescoço) e de Niqab (véu que cobre o rosto, deixando apenas os olhos à vista), não há qualquer restrição às vestimentas dos turistas. E as mulheres ali podem andar sozinhas sem qualquer problema.

Na hora de visitar Dubai, vale ter em mente quatro áreas principais. A do Downtown, onde ficam, por exemplo, o shopping Dubai Mall e o Burj Khalifa, além de inúmeros arranha-céus moderníssimos. Neste ponto, o visitante também percebe que o emirado está em constante e acelerada transformação: há novas e imponentes construções para todos os lados. Outra região imperdível é a das ilhas artificiais, as Palm Islands (incluindo a famosa Palm Jumeirah), que são visíveis até do espaço devido a sua grandiosidade. É nessa parte do emirado que se concentram as praias e ficam hotéis icônicos, como Burj Al Arab, conhecido como um 7 estrelas em formato de vela, e o Atlantis, The Palm – famoso por sua arquitetura majestosa, parque aquático e por ser um marco central na ilha artificial em forma de palmeira.

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A experiência não estará completa neste pujante e reluzente emirado se o visitante não conhecer também a “Dubai antiga”. É nesta área, à beira de um canal de água salgada, conhecido como Dubai Creek, fundamental para o desenvolvimento do comércio inicial na metrópole, que ficam concentrados os antigos e convidativos mercados: o Golden Souk (ouro), o Spice Souk (especiarias), o Textile Souk (tecidos) e o Perfume Souk. Nesta região ainda existem versões mais modernas desse tipo de negócio, que são o Souk Madinat e o Souk Al Bahar. Em qualquer um que o turista escolha para visitar, vai encontrar uma gama de souvenirs, roupas e objetos típicos para comprar – ou pelo menos apreciar. Para fechar os quatro pontos principais do emirado, vale muito ver de perto o Deserto da Arábia, que envolve Dubai. As áreas mais famosas para safáris e passeios turísticos são o chamado Deserto de Lahbab, conhecido pelas dunas vermelhas, e a região de Al Marmoom, com áreas para passeios de camelo e lagos artificiais.

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Embora o petróleo tenha sido a mola propulsora para o crescimento vertiginoso de Dubai, atualmente ele representa menos de 1% do PIB do emirado, com a economia centrada na aviação, no turismo, no mercado imobiliário e em serviços financeiros. Com essa história de pujança relativamente recente, vale lembrar que só em 1971 Dubai juntou-se a outros seis territórios para formar os Emirados Árabes Unidos, quando a região saiu do protetorado britânico. Hoje, além de se deparar com a grandiosidade das construções, o turista que chega ali encontra atrações para os mais variados gostos, com muitas opções de gastronomia de qualidade; inúmeras atrações culturais, como o Museu do Futuro, aquele prédio em forma elíptica com frases cravadas em árabe; várias galerias de arte (como a área da Alserkal Avenue, localizada num antigo bairro industrial); além de inúmeros parques, aquário, pista de patinação no gelo e a sua imponente roda-gigante, com 250 metros de altura.

Convertida em um dos maiores centros turísticos e de negócios do mundo, Dubai também guarda muitas curiosidades. Em pouco tempo, o turista percebe que vivem naquele emirado muitos estrangeiros, sobretudo indianos, paquistaneses e bangladeses, seguidos por grandes comunidades de filipinos, europeus e africanos. E os números confirmam a mistura cultural: mais de 80% da população é composta por imigrantes. Dubai também chama a atenção por outras curiosidades, fruto de seu vigor financeiro. A frota policial inclui, por exemplo, superesportivos luxuosos como Lamborghinis e Bugattis. E a metrópole tem até máquinas, conhecidas como “Gold to Go”, que dispensam barras e moedas de ouro em vez de dinheiro. Por conta do clima árido e quente – os meses com temperaturas mais amenas são entre novembro e março –, os pontos de ônibus são climatizados com ar-condicionado. Uma realidade próspera, cheia de atrativos e surpreendente.

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Conheça a seguir dez atrações desse emirado que não podem deixar de ser visitadas:

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1.MUSEUM OF THE FUTURE:

Considerado um marco arquitetônico em Dubai, o museu tem um formato elíptico (se assemelha a um olho, só que prateado), simbolizando a visão futurista. Sua fachada, que já é uma atração por si só, é coberta por uma caligrafia árabe. Mais de 1000 painéis da fachada foram moldados por robôs, garantindo alta precisão e um efeito ímpar. Inaugurado há apenas quatro anos, o “museu vivo” conta com sete andares e oferece experiências imersivas sobre tecnologia, Inteligência Artificial (IA) e sustentabilidade, sendo apontado como um dos edifícios mais complexos e bonitos do mundo. Em vários momentos durante o tour no museu, o visitante tem a sensação também de estar em um brinquedo da Disney, por exemplo. Isso devido aos efeitos especiais, recursos tecnológicos e características imersivas. Site: https://museumofthefuture.ae/en

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2.BURJ KHALIFA:

Parada obrigatória para quem visita Dubai, o prédio mais alto do mundo tem nada menos do que 828 metros e 163 andares. O ícone arquitetônico conta com elevadores que andam a 65 km/h, o restaurante mais alto do mundo também (At.mosphere) e mirantes impressionantes no 124º e 148º andares. Iniciada em 2004 e concluída seis anos depois, a construção do edifício utilizou mais de 39 000 toneladas de aço e conta com algumas curiosidades. Seu design, no formato em “Y”, foi inspirado na flor Hymenocallis para reduzir o efeito do vento em altitudes elevadas e sua estrutura conta com características sustentáveis. O Burj Khalifa conta, por exemplo, com um sistema de condensação que produz 15 milhões de galões de água por ano, que são usados no paisagismo. Só para se ter uma ideia de sua grandiosidade, ele é visível a quase 100 km de distância. Site: https://burjkhalifa.tickete.co/

3.DUBAI FRAME:

Incluído na lista de recordes do emirado, o Dubai Frame detém o título de maior moldura do mundo. Inaugurado em 2018, o monumento tem 150 metros de altura e 95 metros de largura. Misto de observatório e museu, o local foi posicionado estrategicamente no meio da “Dubai antiga”, ao norte, e da Dubai dos prédios monumentais, ao sul, servindo de moldura para as duas. A estrutura, toda em dourado, foi inspirada no logotipo da Expo 2020 Dubai. No topo do Dubai Frame, os visitantes encontram um mirante com vista de 360 graus e têm a chance de caminhar sobre um grande painel de vidro, com uma vista direta para baixo. Já o museu no térreo conta a evolução da cidade, com painéis, fotos e objetos. Ali há ainda uma exposição futurista que projeta como será Dubai em 50 anos. Site: https://www.dubaiframe.ae/en

4.DUBAI MALL:

Localizado em um complexo que inclui o prédio Burj Khalifa, o centro de compras reúne cerca de 1400 lojas, restaurantes, um aquário no primeiro piso, além de contar com um rinque de patinação no gelo. Todas as tardes, o shopping também promove, em um grande lago anexo à sua estrutura, o espetáculo das Fontes de Dubai. O show acontece entre as 18h e 23h, com sessões a cada 30 minutos. Também há apresentações à tarde, às 13h00 e 13h30 (sábados a quintas-feiras) e às 14h00 e 14h30 (sextas). Com 1,1 milhão de metros quadrados (o equivalente a 50 campos de futebol, o Dubai Mall recebe cerca de 80 milhões de visitantes por ano. As atrações do shopping seguem a sua grandiosidade: o Dubai Aquarium & Underwater Zoo é considerado um dos maiores aquários cobertos do mundo, com um túnel subaquático para visualização da vida marinha. O Dubai Ice Rink segue o mesmo padrão: a pista de patinação no gelo tem o tamanho olímpico. O local foi inaugurado em 2008. Site: https://thedubaimall.com/

5.DUBAI MIRACLE GARDEN:

O local surpreende qualquer visitante. O Dubai Miracle Garden é o maior jardim de flores naturais do mundo, com mais de 150 milhões de unidades, distribuídas em uma área de 72 000 metros quadrados. Nos moldes dos parques temáticos, o local conta com vários trajetos onde o turista encontra esculturas gigantescas cobertas de flores, que vão de um avião Airbus A380 a vários personagens da Disney. Aberto em 2013, o oásis em pleno deserto funciona sazonalmente e está registrado no Guinness World Records. Com sua gigantesca estrutura floral, o jardim é considerado um “milagre” da engenharia e do paisagismo. Entre os seus destaques estão a figura do Mickey Mouse com 18 metros de altura e feita com mais de 100 000 flores, além de túneis de corações, um castelo e a vila dos Smurfs, todos floridos. Site: https://dubaimiraclegarden.ae/

6.ALSERKAL AVENUE:

Para quem busca um programa mais cultural em Dubai, o Alserkal Avenue é uma dica certeira. Localizado na zona industrial de Al Quoz em Dubai, o local é o principal distrito de arte e cultura contemporânea da região. Inaugurado em 2008, o complexo, erguido numa área de antigos armazéns, se transformou em um centro vibrante com galerias de arte, estúdios, cafés artesanais, cinemas independentes e espaços criativos, promovendo artistas locais e internacionais. Durante todos os dias, é possível visitar inúmeras galerias de arte que se instalaram ali. Ao todo, o polo cultural conta com cerca de quarenta armazéns convertidos em espaços de criação e exibição de arte. Site: https://alserkal.online/

7.AL SHINDAGHA:

O bairro histórico, às margens do canal Dubai Creek (onde o emirado nasceu), preserva a história e as origens de Dubai. O local é considerado o maior museu ao ar livre dos Emirados Árabes Unidos. Restaurado para mostrar como era a vida pré-petróleo (antes de meados dos anos 1960), o complexo abriga oitenta casas históricas, além de pequenos museus. Entre as construções mais emblemáticas está a residência de Saeed Al Maktoum, ex-governante de Dubai (1912-1958), construída em 1896 e que hoje funciona como um museu central. Há espaços de exibição que narram a história, o comércio, a pesca de pérolas e as inovações da sociedade emiradense. Vale visitar ainda um museu dedicado ao perfume. Outra dica é observar a arquitetura local, com construções históricas feitas de corais secos, pedras de praia e argila, com as características torres de vento (barjeel) para ventilação natural. Site: https://alshindagha.dubaiculture.gov.ae/en/pages/default.aspx

8.THE VIEW AT THE PALM:

Para se ter uma visão geral de Dubai e de suas obras monumentais, o edifício The Palm Tower é um dos locais imprescindíveis de visita. O The View at The Palm, localizado no 52º andar deste edifício, a 240 metros de altura, funciona como um mirante panorâmico de 360 graus. O observatório, com paredes de vidro inclinadas e áreas a céu aberto – permitindo fotos sem reflexos –, oferece uma vista espetacular e direta da ilha artificial Palm Jumeirah, do Golfo Pérsico e do horizonte da cidade, incluindo o icônico hotel Burj Al Arab. O local ainda tem uma mostra de como foi construída a Palm Jumeirah, com maquetes, túneis interativos e cinema de LED. Detalhe: no mesmo prédio fica a Aura Skypool, uma piscina de borda infinita de 360 graus mais alta do mundo. O melhor horário para visitar o The View at The Palm é o pôr do sol, quando a vista da ilha em formato de palmeira fica ainda mais especial. Site: https://www.theviewpalm.ae/en

9.SAFÁRI NO DESERTO PLATINUM HERITAGE:

A experiência imperdível e focada na cultura beduína normalmente acontece no período da tarde e à noite. Em jipes e Land Rovers clássicos abertos, os visitantes conhecem a Reserva de Conservação do Deserto de Dubai, a cerca de uma hora de carro do centro do emirado. Sem grandes manobras radicais, os veículos conduzem os visitantes a verem o pôr do sol em meio ao deserto, além de terem a chance de saber um pouco mais sobre a arte da falcoaria e de andarem de camelo. A experiência inclui ainda o avistamento de pequenos animais, como gazelas árabes. Para completar o programa, os turistas ainda podem fazer pintura de henna e acompanhar o preparo do pão árabe e do café típico (gahwa). Um dos pontos altos é o jantar servido em um acampamento beduíno autêntico, com pratos da culinária local, longe das luzes da cidade. Há sempre ainda apresentações culturais de música e dança. Site: https://platinum-heritage.com/

10.RODA-GIGANTE AIN DUBAI:

Batizada de Ain Dubai (significa Olho de Dubai, em árabe), a roda-gigante foi inaugurada em 2021, conquistando o título de maior do mundo. Com 250 metros de altura, é significativamente mais alta que a antecessora (High Roller, em Las Vegas, com 167 metros de altura) e quase o dobro da London Eye. Ao todo, oferece 48 cabines fechadas e com ar-condicionado. Isso, além de uma vista espetacular de pontos icônicos de Dubai, como o prédio Burj Khalifa, a região da Palm Jumeirah e o hotel Burj Al Arab. Sua rotação completa dura cerca de 38 minutos, mas posso atestar que dá vontade de ficar mais tempo. A roda-gigante fica na Bluewaters Island, uma ilha artificial próxima à Jumeirah Beach. Suas cabines são divididas em três padrões. As de turismo, com estrutura refrigerada de observação; as VIPs, que contam com um bar no seu centro; e as cabines privativas, que podem ser reservadas para jantares, eventos e ocasiões especiais. Site: https://www.aindubai.com/en

Sugestões de locais para almoçar ou jantar em Dubai:

-Time Out Market: Junto ao complexo do Dubai Mall, do Burj Khalifa e do Souk Al Bahar, ele conta com a participação de dezessete chefs e restaurantes renomados, três bares especiais, além de vários boxes com opções gastronômicas. Oferece opções de culinária local, internacional, fast-food premium e opções requintadas, cobrindo diversas faixas de preço. Site: https://www.timeoutdubai.com/timeout-market-dubai

-Gaia: Localizado no coração financeiro da cidade, o DIFC (Dubai International Financial Centre), o restaurante vale a visita. É uma das cozinhas especializadas na culinária grega de maior prestígio em Dubai, com decoração sofisticada e pratos mediterrâneos de alta qualidade, criados pelo famoso chef Izu Ani em colaboração com Evgeny Kuzin. Site: https://gaia-restaurants.com/dubai-restaurant/gaia-dubai

-Three Bros: O restaurante íntimo e criativo, com menos de trinta lugares, foi aberto pelos irmãos sírios Mohammad, Wassim e Omar Orfali. É focado em fusão internacional com toques autoriais, ambiente retrô e cozinha aberta. Oferece pratos pequenos e criativos, incluindo influências sírias, espanholas, japonesas e francesas. Site: https://www.sevenrooms.com/explore/threebros/reservations/create/search/

-Al Muntaha: Situado no 27º andar do icônico hotel Burj Al Arab, com vista panorâmica para o Golfo Pérsico, o restaurante conta com 1 estrela Michelin. Sob a batuta do Chef Saverio Sbaragli, o espaço é famoso pela culinária francesa e italiana contemporânea, destacando-se o menu de degustação e um sofisticado carrinho de queijos. Vale muito a pena reservar um tempo na viagem para essa experiência gastronômica. Site: https://www.jumeirah.com/pt/stay/dubai/burj-al-arab-jumeirah/dining/burj-al-arab-muntaha

-Jara by Martín Berasategui: Localizado no 18º andar do luxuoso Hotel The Lana, Dorchester Collection, é um restaurante de alta gastronomia especializado na culinária basca. Comandado pelo chef espanhol Martín Berasategui, que acumula 12 estrelas Michelin em sua carreira, oferece pratos no fogo a lenha, frutos do mar e clássicos bascos. Para fechar, o local tem uma vista espetacular. Site: https://www.dorchestercollection.com/dubai/the-lana/dining/jara-by-martin-berasategui

-High Society: Aberto no terraço do Hotel The Lana, junto a uma espetacular piscina de borda infinita, o espaço tem uma vista incomparável da cidade. Sob a liderança do chef francês Jean Imbert, detentor de uma estrela Michelin, o menu conta com petiscos, sanduíches, pizzas, além de saladas e pratos especiais. Site: https://www.dorchestercollection.com/dubai/the-lana/dining/high-society

Onde ficar com todo o requinte e conforto em Dubai:

– The Lana, Dorchester Collection: O hotel, um cinco estrelas de ultraluxo, marca a estreia do prestigiado grupo Dorchester Collection no Oriente Médio, garantindo excelência global em hotelaria. Inaugurado há apenas dois anos, ele conta com design futurista, ambientes requintados, serviço impecável e, para completar, uma vista panorâmica para a Marasi Bay e o Burj Khalifa. Com a assinatura do prestigiado escritório de arquitetura Foster & Partners, o hotel conta com restaurantes comandados por chefs estrelados, spa, academia de ginástica e um spa da grife Dior. Conta com 225 quartos e suítes. Site: https://www.dorchestercollection.com/dubai

A colunista viajou para Dubai com o apoio da Emirates Airlines – fundada em 1985, é reconhecida como uma das principais companhias aéreas de luxo do mundo, com serviços de alto padrão, conforto e por operar uma frota moderna. Conecta passageiros a mais de 150 destinos em cerca de 80 países.

Nesta viagem, a colunista contou ainda com um apoio e um roteiro oferecido pelo Departamento de Economia e Turismo de Dubai (DET): O órgão, também conhecido como Visit Dubai, atua para posicionar o emirado como um importante centro comercial, polo de investimentos e destino turístico no mundo. O DET é ainda a principal autoridade para o planejamento, supervisão, desenvolvimento e marketing dos setores de negócios e turismo de Dubai.

Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada. Siga também o perfil no Instagram @omundodesofia_cerqueira