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Brasil

Como visitar o Pão de Açúcar com exclusividade e ver o sol nascer de lá

Programa acontece pelo menos uma vez por semana, antes do "cartão-postal" abrir as portas para o público em geral, e limita-se a 100 pessoas por vez

Por Sofia Cerqueira 26 dez 2025, 16h15 | Atualizado em 15 set 2026, 13h52
Nascer do sol no Pão de Açúcar: experiência acontece normalmente aos sábados e ponto de encontro no verão é às 3h45 da manhã
Nascer do sol no Pão de Açúcar: experiência acontece normalmente aos sábados e ponto de encontro no verão é às 3h45 da manhã (Divulgação/VEJA)
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Como visitar o Pão de Açúcar com exclusividade e ver o sol nascer de lá Priorize VEJA no Google

São em torno das 5h da manhã: enquanto um saxofonista toca um dos hinos da Bossa Nova, a música Garota de Ipanema, um seleto grupo de visitantes começa a desembarcar do bondinho no Morro da Urca. A atmosfera especial se soma ao encantamento geral de ver a cidade do Rio de Janeiro a seus pés, ainda com o céu escuro. Dali em diante, é um espetáculo atrás do outro, em um programa que dura pouco mais de três horas e culmina com a chance de ver o sol nascer do alto do Pão de Açúcar – o segundo morro e o mais alto do complexo.

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Recepção com o céu ainda escuro: os visitantes são recebidos por um saxofonista, que toca grandes clássicos da MPB, como “Garota de Ipanema” (Sofia Cerqueira/VEJA)

A experiência, disponível há apenas um ano, acontece normalmente aos sábados e é limitada a um público de 100 pessoas por vez. É preciso, no entanto, deixar o sono e a preguiça de lado. A partir do ponto de encontro, marcado para as 4h45 da manhã no inverno – e 3h45 no verão, quando o sol nasce mais cedo –, na estação do bondinho, no bairro da Urca, todo o passeio é conduzido por guias em português e inglês. Com o Parque Bondinho Pão de Açúcar ainda fechado para o público em geral, os visitantes têm a chance de circular pelo Morro da Urca, a primeira parada da atração, totalmente exclusivo para eles. Ao longo de um dia, a atração chega a receber 5 500 turistas.

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Primeiros raios de sol com a cidade aos pés dos visitantes: programa foi lançado há apenas um ano (Sofia Cerqueira/VEJA)

Com os primeiros raios de sol surgindo no horizonte e o céu ganhando tons alaranjados, é hora de pegar o segundo bondinho em direção ao Pão de Açúcar. No ponto mais alto daquele cartão-postal, a 396 metros de altitude, os participantes são orientados a seguir por um pequeno bosque, de onde se tem uma visão privilegiada daquele espetáculo da natureza emoldurado pela cidade maravilhosa. “Contemplar o amanhecer nos morros da Urca e do Pão de Açúcar é uma experiência mágica e que merece ser compartilhada com todas as pessoas que estão ou chegam ao Rio de Janeiro. Com certeza será uma chance única e inesquecível”, afirma Gustavo Maciel, gerente-geral do Parque.

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Visão privilegiada: do alto do Pão de Açúcar os visitantes têm a chance de ver um nascer do sol espetacular
Visão privilegiada: do alto do Pão de Açúcar os visitantes têm a chance de ver um nascer do sol espetacular (Sofia Cerqueira/VEJA)
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Após o amanhecer, todos os participantes são convidados a fazer um brinde com um espumante e segue-se um café da manhã farto e em estilo buffet, no Clássico Sunset Club, um espaço com vista panorâmica. Dali se tem um ângulo privilegiado, por exemplo, da orla de Copacabana e da Pedra da Gávea. Depois de terem o parque exclusivo, assim que a experiência termina, por volta das 8h — o local abre para o público às 8h30 —, os visitantes podem continuar circulando pelo Pão de Açúcar e o Morro da Urca. Um programa para lá de especial que tem tudo para ficar na memória de turistas e cariocas.

Café da manhã com vista: depois do amanhecer, o público é convidado a fazer uma refeição e ainda pode ficar no local pelo tempo que desejar
Café da manhã com vista: depois do amanhecer, o público é convidado a fazer uma refeição e ainda pode ficar no local pelo tempo que desejar (Sofia Cerqueira/VEJA)
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O ingresso para o passeio, que custa 550 reais, está disponível no site do Parque Bondinho e em agências de turismo. A compra deve ser feita com pelo menos um dia de antecedência – crianças menores de 3 anos não pagam. A experiência está sujeita a cancelamento devido a condições climáticas e, neste caso, pode ser reagendada até sete dias após a data original. https://bondinho.com.br

Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada. Siga também o perfil no Instagram @omundodesofia_cerqueira

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