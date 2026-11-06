A “nova” Costa do Sauípe: confira as novidades do complexo de resorts

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A Costa do Sauípe, na Bahia, renasce após um investimento de 1 bilhão de reais da Aviva. O complexo de resorts pé na areia, a 76 km de Salvador, se reinventa com estruturas renovadas, a volta de torneios de tênis, um futuro parque aquático Hot Park e opções gastronômicas com chefs renomados, prometendo uma experiência ainda mais qualificada aos visitantes.

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Localizada na Costa dos Coqueiros, no Norte da Bahia, a Costa dos Sauípe é um destino único, que combina natureza exuberante com extensos coqueirais, rios que desaguam na orla e quilômetros de praias (há trechos com o mar lisinho, alguns com ondas e outros coalhados de piscinas naturais ao amanhecer). Concebido como o “Caribe brasileiro”, o complexo de resorts pé na areia – a apenas 76 quilômetros do Aeroporto de Salvador – foi inaugurado oficialmente em outubro de 2000. Agora, 26 anos depois, uma “nova” Costa do Sauípe vem ressurgindo no mesmo paraíso à beira-mar e tem tudo para ser ainda melhor e mais atrativa do que a versão anterior, reunindo conforto, conveniência, entretenimento, contato com a natureza, hospitalidade mais qualificada e várias novidades.

Investimento alto – A profunda transformação da Costa do Sauípe está a cargo da Aviva – une o Grupo Algar e a FLC –, que adquiriu o complexo em 2018. O destino havia sido idealizado inicialmente pela construtora Odebrecht em parceria com a PREVI (fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil). Só para ter uma dimensão desse franco reposicionamento do empreendimento, os novos proprietários – são donos também do Rio Quente Resorts, em Goiás – preveem um investimento de 1 bilhão de reais, entre a data de aquisição e 2029. A nova fase do complexo de resorts marca também a retomada de uma combinação vencedora: destino de férias e esporte.

Volta do torneio de tênis – O local, que na primeira década dos Anos 2000 sediou o Brasil Open (na época o mais importante torneio internacional de tênis do país), que teve Gustavo Kuerten (o Guga) como vencedor por dois anos e Rafael Nadal como campeão de duplas em uma edição, voltou em grande estilo. Rebatizado de Costa do Sauípe Open, o evento, que estreou em 2025 e acontece novamente esta semana no complexo, é um ATP Challenger 125 – o vencedor ganha 125 pontos neste ranking mundial, além de uma premiação de 225 mil dólares. Entre os destaques nacionais deste ano estão Thiago Wild, Felipe Meligeni e Guto Miguel (fenômeno juvenil e número 1 do mundo na sua categoria), que acabou perdendo no individual logo no início.

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Reformas em toda estrutura – A volta da Costa do Sauípe ao “jogo” simboliza, de fato, o novo momento do complexo de resorts, como eu pude ver de perto esta semana, quando tive a chance de ficar hospedada ali por alguns dias. Junto com a reestruturação da área esportiva do empreendimento, que conta hoje com seis quadras de tênis de saibro, cinco rápidas e vestiários tinindo de novos, o local causa uma grata surpresa aos visitantes. Dos quatro resorts em operação neste destino, três deles já passaram por grandes reformas e receberam um upgrade, mudando de categoria. Atualmente, o hóspede pode escolher entre o Brisa Grand Premium (ideal para casal ou família com criança pequena); o Sol Grand Premium (no mesmo patamar, mas voltado para famílias com filhos maiores e várias possibilidades de ter quartos conjugados) e o Mar Premium (último resort a ser reinaugurado, no início de 2026, que ganhou uma decoração temática e é perfeito para famílias com filhos). Detalhe: todos os três têm acesso direto à praia.

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Resorts e residence club – A “nova” Costa do Sauípe, porém, reserva muito mais novidades. O quarto resort, o Terra, que hoje é considerado a “porta de entrada” do complexo, também será reformado e, dentro do projeto de requalificação do local, subirá para a categoria Premium. O pacote de transformações do destino inclui ainda obras no quinto resort da Costa do Sauípe, o antigo Ala Água (hoje desativado), e a sua conversão em uma residence club. Batizado de Incanto, será o produto de mais alto padrão do complexo, com residências de 1, 2 e 3 quartos (até 8 pessoas), com um clube de férias específico e dois restaurantes. Além de ter um modelo de propriedade compartilhada (com proprietários que usam durante determinados dias por ano), o lugar funcionará como um resort tradicional.

Chegada de um parque aquático – A gama de mudanças, projetos e inovações que envolvem atualmente a Costa do Sauípe, como pude atestar na minha temporada por lá, não param aí. O complexo, a exemplo do que já existe hoje no Rio Quente Resorts, ganhará até o fim de 2027 um Hot Park (mesmo nome da versão de Goiás). Com 100 mil metros de área construída (com espaço para ampliações) e mais de vinte atrações, o parque aquático da Costa do Sauípe vai consumir um investimento de 465 milhões. A atração vai se somar a outras já em funcionamento no empreendimento, como a Toca da Zooeira (um espaço de lazer e recreação infantil que tem como tema os personagens infantis criados pelo resort), brinquedotecas e salas de jogos. Para os adultos, há um SPA principal e quiosques de massagens espalhados pelo complexo (todos em parceria com a Natura), além de uma nova academia, que dobrou de tamanho passando para cerca de 500 metros quadrados. Tudo sem perder a essência do local onde o complexo fica. “O objetivo oferecer uma Bahia de verdade e agora uma Costa do Sauípe mais qualificada e renovada”, afirma Paulo Schneider, COO (diretor de operações) da Aviva.

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Gastronomia, passeios e grande mudança – Tradicionalmente com o sistema de all inclusive (tudo incluso), a Costa do Sauípe também vem inovando à mesa. O complexo conta com um charmoso restaurante – pago à parte e incluso em alguns pacotes de diárias – que fica na Vila Nova da Praia (espaço de convivência que simula uma cidade do interior baiano, com lojinhas, capela e coreto) e está acrescentando novidades na gastronomia de alguns resorts. No hotel Brisa, por exemplo, o cardápio já conta com sete opções de pratos, um para cada dia da semana, assinados pelo premiado chef Fabrício Lemos, do restaurante Origem, em Salvador. As experiências, porém, não se restringem à hospedagem e à culinária. Os hóspedes podem explorar os arredores em passeios de quadriciclo, triciclo, bicicleta e carrinhos elétricos, além de contratar excursões a atrações do litoral baiano, como a Praia do Forte e o Projeto Tamar. A diversidade de atividades e as novidades incorporadas à estrutura de lazer, hospedagem e gastronomia fazem do local, definitivamente, uma “nova” Costa do Sauípe.

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