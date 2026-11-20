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A falsa oposição entre ajuste fiscal e avanço social cobra preço alto: inflação, juros e fuga de capitais. Como o próprio Lula provou em 2003, o equilíbrio das contas protege os mais vulneráveis. Entenda os riscos da retórica contra o mercado e o impacto para o futuro do país.

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O debate sobre as medidas fiscais e as expectativas do mercado vem temperado com generosas doses de ignorância, preconceito e desinformação. Parte da esquerda vê o ajuste fiscal como agenda do adversário, e parte da direita trata a política social como desperdício. Os dois lados erram ao supor que fiscal e social se anulam. O déficit persistente acaba pago com inflação, juros ou novos tributos, e nenhuma dessas vias poupa o pobre, que gasta tudo o que ganha em consumo tributado. A responsabilidade fiscal alivia a carga de quem mais depende do Estado, preserva o espaço do Orçamento hoje consumido pelos juros e anima o investidor a apostar em fábricas, infraestrutura e no mercado acionário.

O primeiro mandato de Lula mostrou que as duas agendas cabem no mesmo governo. Ele manteve o tripé macroeconômico, aprovou uma reforma da Previdência exigente e quitou a dívida com o FMI antes do prazo. Entre 2003 e 2005, pelos números da época, o superávit primário ficou acima de 4% do PIB. A dívida líquida caiu de 59,9% do PIB em 2002 para 46,5% em 2006, a inflação recuou de 9,3% para 3,1%, e o Bolsa Família se consolidou. O governo Dilma seguiu o caminho oposto, e a recessão de 2015 e 2016 devolveu milhões de brasileiros à pobreza.

Enquanto o país se enreda nesse falso dilema, os indicadores pioram. O Boletim Focus de 16 de novembro projetava IPCA de 5,11% para 2026, acima do teto da meta, a Selic seguia em 13,75% e a atividade havia recuado no terceiro trimestre. Ainda assim, o governo trata o mercado e as forças econômicas como adversários, quando o próprio presidente sabe que colheu seus melhores resultados em sintonia com quem investe.

“A credibilidade do presidente se perde com decisões e declarações que vão empilhando desconfianças”

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O desenvolvimento social depende também de quem produz. Ao governo cabe estimular as forças produtivas a investir e a produzir, porque o emprego formal tira famílias da pobreza de modo mais duradouro do que qualquer transferência. Os programas sociais protegem, mas sozinhos não resolvem a pobreza.

O governo parece pouco interessado em pacificar as relações e acusa o mercado de chantageá-lo. Vozes de sua base repetem que os investidores pressionam para manter os juros altos, tese que mistura fantasia e conveniência política. Enquanto isso, bilhões de reais deixam o país, investimentos são adiados e os rentistas da Selic agradecem.

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Há ainda o que chamo de inflação política. Quando a moeda de apoio ao governo se desvaloriza, cada voto no Congresso fica mais caro, e o espaço para a agenda social se estreita. Em Madri, ao lado de Pedro Sánchez, o presidente disse que “o mercado financeiro quer que o povo pobre viva na miséria”. Num ambiente em que o capital muda de país em minutos, frases assim estimulam a evasão de divisas e passam a imagem de um governo hostil ao investidor.

A credibilidade se perde com decisões e declarações que vão empilhando desconfianças, e recuperá-la leva anos. O quarto mandato começa com uma janela estreita, e o melhor argumento a favor do ajuste continua sendo o próprio Lula de 2003. Convém lembrar Alexis de Tocqueville: quando o passado deixa de iluminar o futuro, o espírito caminha nas trevas.

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Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022