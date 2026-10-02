🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Imagem Blog

Murillo de Aragão

Por Murillo de Aragão Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Política

O Brasil que sai das urnas

Votação não desfaz dependência recíproca entre Congresso e STF

Por Murillo de Aragão 2 out 2026, 06h00
Vista frontal do Palácio do Planalto, edifício branco com telhado em formato de asa e colunas curvas, sob um céu azul com nuvens brancas e algumas mais escuras ao fundo. A fachada principal é de vidro escuro, refletindo o ambiente. O chão é de concreto claro, e árvores verdes aparecem nas laterais
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) (Gustavo Moreno/STF)
Continua após publicidade
O Brasil que sai das urnas Priorize VEJA no Google

Domingo o eleitor irá votar convencido de que decide o futuro do país. Decide, mas em parte. Na segunda-feira conheceremos a nova Câmara, dois terços do Senado e os governadores eleitos no primeiro turno. E começará, antes mesmo das posses, um novo capítulo da guerra institucional que vem marcando as relações entre os Poderes.

O novo Senado terá influência direta sobre o futuro do Supremo. A Casa já mostrou que sabe usar esse poder: em abril, rejeitou Jorge Messias, algo que não acontecia desde 1894. Com a vaga de Luís Roberto Barroso ainda aberta e novas aposentadorias previstas, o próximo presidente poderá indicar quatro ministros até 2030. Cada nome dependerá do Senado. Não por acaso, a renovação de 54 cadeiras foi apresentada por muitos candidatos como um instrumento para alterar a relação de forças com o STF.

O Supremo, por sua vez, também dispõe de instrumentos institucionais relevantes. Em dezembro de 2025, Gilmar Mendes restringiu regras para a abertura de processos de impeachment contra ministros. Após forte reação do Senado, recuou em parte da decisão, mas manteve a controvérsia sobre o quórum necessário.

Siga

“O eleitor irá votar no domingo convencido de que decide o futuro do país. Decide, mas em parte”

Continua após a publicidade

Outra frente está nas emendas parlamentares. Flávio Dino conduz a discussão sobre fiscalização e responsabilização dos parlamentares na destinação desses recursos e indicou que o julgamento ocorrerá depois das eleições. Paralelamente, investigações sobre desvios de emendas continuam avançando. Esses movimentos revelam uma relação em que poder e vulnerabilidade convivem dos dois lados. O Senado aprova ministros do Supremo e pode processá-los por crimes de responsabilidade. O STF julga parlamentares e supervisiona investigações que os alcançam.

A eleição presidencial ocorre dentro desse ambiente. A Quaest de 28 de setembro registra Lula com 39% e Flávio Bolsonaro com 34% no primeiro turno e empate de 42% a 42% numa eventual segunda rodada. O fiel da balança poderá estar nos cerca de 12% que declaram voto em Cury, Caiado, Renan Santos e Zema. É um eleitorado que passou a campanha majoritariamente no campo de oposição ao governo e que, a meu ver, dificilmente migrará em massa para Lula.

Continua após a publicidade

A tendência é que a eleição seja decidida no segundo turno, em meio a uma disputa ainda mais agressiva. Durante três semanas, notícias verdadeiras, falsas ou distorcidas disputarão a atenção de milhões de eleitores que ainda podem mudar de posição. Será nesse contingente, e não entre os convertidos de cada lado, que provavelmente se travará a batalha decisiva da campanha.

Quem vencer encontrará um Senado renovado e mais assertivo, um Supremo atravessado por divergências internas e externas e um Congresso Nacional que ampliou consideravelmente seu poder político e orçamentário nos últimos anos.

Continua após a publicidade

É esse o Brasil que sairá das urnas. O tribunal que julga parlamentares depende deles para se recompor, enquanto parlamentares que podem julgar ministros respondem, em alguns casos, a investigações supervisionadas pelo próprio tribunal. A eleição muda os personagens e a correlação de forças, mas não elimina essa dependência recíproca.

Publicado em VEJA de 2 de outubro de 2026, edição nº 3015

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Flávio Dino
Luiz Inácio Lula da Silva
Revista
Supremo Tribunal Federal - STF
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Eleições Digital

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês*
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*A assinatura inclui acesso ao site de VEJA, conteúdos exclusivos para assinantes e navegação com menos anúncios. Benefícios sujeitos às condições e à disponibilidade da assinatura.
*Pagamento único trimestral de R$ 5,97, equivalente a R$ 1,99/mês durante os 3 primeiros meses.