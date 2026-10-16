Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Imagem Blog

Murillo de Aragão

Por Murillo de Aragão Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Política

Muito além das urnas

Crise institucional é certa para próximo presidente — seja quem for

Por Murillo de Aragão 16 out 2026, 06h00
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Vittor Sales; Ricardo Stuckert/Divulgação)
Continua após publicidade
Muito além das urnas Priorize VEJA no Google

Quando imaginamos o dia seguinte às eleições presidenciais, uma certeza se impõe: a agenda de problemas dará muito trabalho ao mundo político e à sociedade. Como já disse aqui, a crise institucional vai mostrar faces ainda mais perversas. O cenário que se desenha é de impasse entre o novo governo, a Câmara e o Senado em torno do impeachment de ministros do STF, da reforma do Judiciário, do ajuste fiscal e da própria composição da coalizão que governará. São temas que, isoladamente, já exigiriam muita habilidade política. Somados, formam uma pauta explosiva.

Um ministro do STF me disse que o Brasil, com Lula ou com Bolsonaro, pulará no abismo institucional depois da eleição. A dúvida seria apenas se o salto se dará com ou sem paraquedas. A dicotomia deixa de lado a vocação histórica do país para acomodar crises. Há uma terceira possibilidade, mais coerente com a nossa história: saltar de asa-delta, ganhando tempo, aliviando a pressão e procurando uma aterrissagem mais suave.Já fizemos isso em 1992, no impeachment de Collor, e em 2016, no de Dilma.

Um novo governo Lula começaria com um déficit grave: o péssimo histórico na coordenação política e uma oposição forte e majoritária no Congresso. Sem concertação entre os poderes e com a oposição, Lula não conseguirá aprovar nomes para o STF e para as agências reguladoras, além de sofrer derrotas seguidas na análise de vetos. Seria um presidente mais fraco do que Dilma Rousseff no início do segundo mandato. Enfrentaria ainda CPIs dispostas a vasculhar, entre outros temas, os negócios de seu filho com o governo, e um desafio fiscal de dimensão mastodôntica.

Siga

“Em qualquer cenário, uma solução concertada seria o melhor caminho, mas faltam lideranças”

Continua após a publicidade

Flávio Bolsonaro, se vencer, terá a vida um pouco mais fácil. Só um pouco. Contará com ampla maioria no Congresso e poderá nomear ministros e dirigentes de agências em acordo com o Legislativo. Ainda assim, a transição seria traumática, visto o abismo ideológico que o separa de Lula, agravado pelos rancores dos setores mais radicais de quem entra e de quem sai. E o STF reagirá à sua pauta: a anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro, as tentativas de impeachment de ministros e as mudanças no Judiciário. Em qualquer cenário, uma solução concertada seria o melhor caminho. O problema é que faltam, nos poderes, interlocutores com capacidade e desprendimento para construir um entendimento. Sem bombeiros de plantão, a tigrada de lado a lado termina prevalecendo.

O que se decide nas urnas é, portanto, apenas o ponto de partida. O vencedor terá de dedicar os primeiros meses do mandato a construir pontes que hoje não existem, com o Congresso, com o Supremo e com a parcela expressiva da sociedade que votou contra ele. Lula precisaria de uma disposição para negociar que não demonstrou no atual mandato. Flávio teria de mostrar moderação suficiente para não transformar a maioria parlamentar em instrumento de revanche contra o Supremo. A tradição brasileira de acomodar crises continua sendo nosso melhor ativo. Mas ela não opera sozinha, depende de lideranças dispostas a exercê-la, e hoje elas andam escassas nos três poderes. Se não surgirem a tempo, o salto será feito sem asa-delta e sem paraquedas.

Continua após a publicidade

Publicado em VEJA de 16 de outubro de 2026, edição nº 3017

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 9,90/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).