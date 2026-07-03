Entre trancos e barrancos

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
PSDB - 45 Ciro Gomes 46,22% 2.498.891 VOTOS
GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 49,65% 1.048.633 VOTOS
2º turno
MDB - 15 Ricardo Ferraço 34,06% 719.397 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
MDB - 15 Daniel Vilela 59,17% 2.148.218 VOTOS
PL - 22 Wilder Morais 21,96% 797.141 VOTOS
GOVERNADOR - GO
100,00%
Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 60,77% 1.128.099 VOTOS
PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
GOVERNADOR - MT
100,00%
Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
100,00%
Eleito
PP - 11 Lucas Ribeiro 64,30% 1.470.252 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
GOVERNADOR - PB
100,00%
Eleito
PL - 22 Sergio Moro 50,10% 3.127.911 VOTOS
PSD - 55 Sandro Alex 25,37% 1.583.764 VOTOS
GOVERNADOR - PR
100,00%
Eleito
PSD - 55 Raquel Lyra 53,27% 2.805.438 VOTOS
PSB - 40 João Campos 44,82% 2.360.469 VOTOS
GOVERNADOR - PE
100,00%
Eleito
PT - 13 Rafael Fonteles 70,90% 1.436.697 VOTOS
PP - 11 Joel Rodrigues 27,54% 557.972 VOTOS
GOVERNADOR - PI
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Allyson 36,94% 733.809 VOTOS
2º turno
PT - 13 Cadu De Lula 36,16% 718.300 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PL - 22 Zucco 58,05% 3.516.048 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
GOVERNADOR - RS
100,00%
Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
GOVERNADOR - RO
100,00%
Eleito
PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
GOVERNADOR - RR
100,00%
Eleito
PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 15,66% 668.021 VOTOS
GOVERNADOR - SC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Fábio 59,27% 727.291 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 37,48% 459.908 VOTOS
GOVERNADOR - SE
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 45,52% 386.260 VOTOS
2º turno
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 43,94% 372.848 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
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Murillo de Aragão

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Política

Entre trancos e barrancos

Eleição não será decidida por méritos, mas pelos erros de cada um

Por Murillo de Aragão 3 jul 2026, 06h00 | Atualizado em 3 jul 2026, 14h50
Montagem de dois políticos: à esquerda, um homem de cabelo escuro e olhos claros, olhando para cima e à direita, com a boca entreaberta; à direita, um homem idoso de cabelo e barba brancos, com a boca aberta e um microfone preto à frente
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Ton Molina/Agência Senado/Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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A campanha segue entre trancos e barrancos. Tudo indica que será decidida menos pelos méritos dos candidatos e mais pelo volume de erros que cada um cometer. Quem errar menos, ganha. Não há abundância programática. Ao contrário: o debate é paupérrimo.

Lula se apoia no que foi e no que diz ter feito. Flávio Bolsonaro se ampara no que o pai representa. Um disputa a memória de governos anteriores. O outro disputa a herança política do sobrenome. Um pede ao eleitor que se lembre. O outro pede que transfira.

Após governar o país por três vezes, Lula flerta com a velha explicação segundo a qual obstáculos externos impedem o desenvolvimento nacional. O argumento lembra Brizola e sua insistência nas perdas internacionais como explicação para os males brasileiros. Ataca ricos, o mercado financeiro e o agronegócio. Enquanto isso, bate recordes o número de brasileiros que mudam de residência fiscal.

Siga

O ambiente internacional importa. Nenhum país vive isolado. Mas grande parte dos problemas brasileiros é fabricada aqui. São problemas made in Brazil: endividamento público, insegurança jurídica, baixa produtividade, carga tributária complexa, serviços públicos ruins, criminalidade, judicialização, infraestrutura precária e burocracia.

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“Lula carrega o peso do cansaço, e Flávio suporta o peso da tutela. Nenhum oferece uma agenda nova”

Na lógica da terceirização da culpa, o fracasso nunca é nosso. Como diria Homer Simpson, “a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser”. Lula parece adaptar a frase ao palanque. É mais conveniente culpar forças externas, mercado, ricos, estrangeiros ou circunstâncias do que enfrentar a responsabilidade de quem governou por tanto tempo.

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Flávio não fica atrás. Sua candidatura sofre de três males: o peso do golpismo, a dependência excessiva do pai e o fogo amigo. O bolsonarismo tenta transformar Jair Bolsonaro em plataforma, biografia, bandeira e programa. Mas política por procuração tem limites. Campanha presidencial exige mais que sobrenome. Exige comando, projeto, disciplina, capacidade de ampliar e controle sobre o fogo amigo.

O fogo amigo no bolsonarismo não é detalhe. É autossabotagem. Há vaidades, disputas familiares, desequilíbrios, ressentimentos e dificuldade de coordenação. O grupo que sempre produziu antagonismo contra adversários mostra dificuldade para administrar os próprios conflitos.

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A campanha começa com dois problemas simétricos. Lula carrega o peso do cansaço. Flávio suporta o peso da tutela. Lula tenta convencer o país de que ainda representa uma solução. Flávio tenta convencer o país de que representa uma continuidade possível. Um olha para trás para reconstruir o próprio prestígio. O outro olha para trás para capturar o prestígio alheio.

Nenhum dos dois, até aqui, oferece agenda nova. Lula retorna ao repertório conhecido: Estado forte, gasto público e responsabilização de terceiros. Flávio recorre ao manual bolsonarista: família, conservadorismo, antipetismo, perseguição política e legado paterno.

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Por isso, a eleição pode virar uma disputa de resistência a erros. É um sinal ruim. Eleições deveriam premiar projetos, não só punir desastres. Se os candidatos seguirem presos ao passado, o futuro será decidido por quem errar menos e não por quem deseja enfrentar o cardápio de problemas que temos.

Publicado em VEJA de 3 de julho de 2026, edição nº 3002

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TAGS:
Eleições
Flávio Bolsonaro
Jair Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Política
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