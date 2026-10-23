As amargas lições das eleições

Ler Resumo





A eleição de 2026 expôs falhas cruciais do sistema político, da desinformação desenfreada à compra de votos institucionalizada via máquina pública. Com debates caóticos e alta abstenção, o cenário aponta para a urgência de reformar a regra da reeleição para evitar um mandato sem base nacional. Um raio X do Brasil.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Toda eleição funciona como um raio X do sistema político. A de 2026 pediu ressonância magnética, e o laudo renderia menos uma coluna do que um seminário. Registro aqui as lições principais.

A primeira diz respeito à informação. A Justiça Eleitoral merece crédito por ter contido, no primeiro turno, a desinformação e o uso de inteligência artificial em nível inferior ao de 2022. No segundo turno, com a disputa empatada nas pesquisas, a enchente voltou. O “Exército do Lula” e as tropas de Flávio, organizados com lógica militar, despejaram nas redes um volume que nenhum controle consegue drenar. O tribunal tira cada anúncio do ar, mas pouco pode diante da maré.

A segunda é o uso da máquina pública. O Gastômetro do Estadão soma 354 bilhões de reais em medidas lançadas ou ampliadas no ano eleitoral, entre elas o reajuste de 15% do Bolsa Família a duas semanas do primeiro turno. A conta agrava um quadro fiscal já delicado e ficará para o próximo presidente. Roseann Kennedy chamou o fenômeno de “uma espécie de compra de votos institucionalizada”. A ironia é histórica. Em 2004, o TSE cassou o senador João Capiberibe, acusado de comprar dois votos a 26 reais cada; o mesmo gesto, em escala nacional, recebe hoje o nome de programa social. Se a lei pune quem paga 52 reais e tolera quem movimenta bilhões às vésperas da votação, o modelo precisa ser revisto.

A terceira envolve os debates. Como não são obrigatórios, o primeiro turno terminou sem confronto direto entre os líderes. O da Band, no dia 18, desceu ao nível da arquibancada, com marqueteiros discutindo no palco, aliados dos dois lados aos gritos, Pablo Marçal soprando instruções ao candidato e a primeira-dama reagindo da plateia como quem assiste a uma briga de recreio. Regras mais duras no debate da Globo, marcado para o dia 23, podem conter os excessos, mas a origem do problema é outra.

Continua após a publicidade

“A Justiça Eleitoral merece crédito por ter contido, no primeiro turno, a desinformação e o uso da IA”

Restam as lições mais amargas. A guerra jurídica converteu a eleição em litígio. A campanha de Flávio já move sete ações pedindo a cassação da chapa de Lula, e a campanha petista responde com pedidos contra a chapa adversária, inclusive acusando a Meta de manipulação algorítmica. O resultado ameaça deslocar-se da urna para o tribunal. Um quarto do eleitorado ficou de fora: 21,08% de abstenção, a maior desde 1998, somada a quase 6 milhões de votos brancos e nulos. O mapa partido, com Sul, Sudeste e Centro-Oeste de um lado e o Nordeste de outro, tende a produzir um mandato sem base nacional diante de um Congresso em que o PL terá as maiores bancadas de um partido desde 1988.

Continua após a publicidade

Somadas, essas mazelas contam uma mesma história, e ela começa na reeleição. Instituída pela emenda de junho de 1997, aprovada sob denúncias de compra de votos, a regra faz do governante um candidato com o Estado a seu serviço. O próprio Fernando Henrique, seu primeiro beneficiário, admitiu que foi um erro. Acabar com ela deveria ser a primeira reforma do próximo mandato. Até lá, o presidente candidato deveria licenciar-se e deixar o governo ao vice, sem avião da FAB, sem anúncios do Planalto e sem vídeos gravados com estrutura pública. O eleitor decide no domingo. Ao Congresso que sai das urnas caberá decidir se a próxima eleição será disputada sob a mesma regra.

Publicado em VEJA de 23 de outubro de 2026, edição nº 3018