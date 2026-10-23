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Política

As amargas lições das eleições

Lista inclui desinformação, uso da máquina e o futuro dos debates

Por Murillo de Aragão 23 out 2026, 06h00
FLORIANOPOLIS, BRAZIL - SEPTEMBER 22: Electoral authoritie tests an electronic voting machine during a sealing operation before being used in the first round of the upcoming Brazilian presidential elections at the Regional Electoral Court of Florianopolis on September 22, 2022 in Florianopolis, Brazil. (Photo by Heuler Andrey/Getty Images)
Demonstração da Urna Eletrônica (Heuler Andrey/Getty Images)
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As amargas lições das eleições Priorize VEJA no Google

Toda eleição funciona como um raio X do sistema político. A de 2026 pediu ressonância magnética, e o laudo renderia menos uma coluna do que um seminário. Registro aqui as lições principais.

A primeira diz respeito à informação. A Justiça Eleitoral merece crédito por ter contido, no primeiro turno, a desinformação e o uso de inteligência artificial em nível inferior ao de 2022. No segundo turno, com a disputa empatada nas pesquisas, a enchente voltou. O “Exército do Lula” e as tropas de Flávio, organizados com lógica militar, despejaram nas redes um volume que nenhum controle consegue drenar. O tribunal tira cada anúncio do ar, mas pouco pode diante da maré.

A segunda é o uso da máquina pública. O Gastômetro do Estadão soma 354 bilhões de reais em medidas lançadas ou ampliadas no ano eleitoral, entre elas o reajuste de 15% do Bolsa Família a duas semanas do primeiro turno. A conta agrava um quadro fiscal já delicado e ficará para o próximo presidente. Roseann Kennedy chamou o fenômeno de “uma espécie de compra de votos institucionalizada”. A ironia é histórica. Em 2004, o TSE cassou o senador João Capiberibe, acusado de comprar dois votos a 26 reais cada; o mesmo gesto, em escala nacional, recebe hoje o nome de programa social. Se a lei pune quem paga 52 reais e tolera quem movimenta bilhões às vésperas da votação, o modelo precisa ser revisto.

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A terceira envolve os debates. Como não são obrigatórios, o primeiro turno terminou sem confronto direto entre os líderes. O da Band, no dia 18, desceu ao nível da arquibancada, com marqueteiros discutindo no palco, aliados dos dois lados aos gritos, Pablo Marçal soprando instruções ao candidato e a primeira-dama reagindo da plateia como quem assiste a uma briga de recreio. Regras mais duras no debate da Globo, marcado para o dia 23, podem conter os excessos, mas a origem do problema é outra.

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“A Justiça Eleitoral merece crédito por ter contido, no primeiro turno, a desinformação e o uso da IA”

Restam as lições mais amargas. A guerra jurídica converteu a eleição em litígio. A campanha de Flávio já move sete ações pedindo a cassação da chapa de Lula, e a campanha petista responde com pedidos contra a chapa adversária, inclusive acusando a Meta de manipulação algorítmica. O resultado ameaça deslocar-se da urna para o tribunal. Um quarto do eleitorado ficou de fora: 21,08% de abstenção, a maior desde 1998, somada a quase 6 milhões de votos brancos e nulos. O mapa partido, com Sul, Sudeste e Centro-Oeste de um lado e o Nordeste de outro, tende a produzir um mandato sem base nacional diante de um Congresso em que o PL terá as maiores bancadas de um partido desde 1988.

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Somadas, essas mazelas contam uma mesma história, e ela começa na reeleição. Instituída pela emenda de junho de 1997, aprovada sob denúncias de compra de votos, a regra faz do governante um candidato com o Estado a seu serviço. O próprio Fernando Henrique, seu primeiro beneficiário, admitiu que foi um erro. Acabar com ela deveria ser a primeira reforma do próximo mandato. Até lá, o presidente candidato deveria licenciar-se e deixar o governo ao vice, sem avião da FAB, sem anúncios do Planalto e sem vídeos gravados com estrutura pública. O eleitor decide no domingo. Ao Congresso que sai das urnas caberá decidir se a próxima eleição será disputada sob a mesma regra.

Publicado em VEJA de 23 de outubro de 2026, edição nº 3018

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Eleições 2026
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