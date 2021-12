A virtude está no meio

O fim do ano sugere fazer algumas reflexões sobre os acontecimentos e seus potenciais desdobramentos para o novo ano. A moderação, o equilíbrio e o consenso são fatores fundamentais para o desenvolvimento harmônico de uma nação. A revolta, o conflito e os protestos também são vetores de transformação, mas cobram um preço alto em vidas e direitos. O Brasil, em que pese nossos traços autoritários, optou pelo consensualismo. Avançamos quando houve consenso. Ainda que, no fim das contas, sejamos um país reformista de baixo impacto.

Em todos os momentos de horror na história política recente faltou um centro forte para mediar as tensões e evitar o transbordamento para circunstâncias violentas. Os grandes regimes de exceção do século passado nasceram na fragilidade da racionalidade e do bom senso. O caso clássico está na Alemanha nazista: nacionalistas e comunistas inviabilizaram a social-democracia e deixaram caminho aberto ao nazismo. É sabido que os polos mais radicais — da direita e da esquerda — da política brasileira, mesmo com adereços democráticos, namoram com soluções autoritárias. O curso da pregação dos radicais decorre da omissão de moderados que preferem o silêncio ou da cumplicidade dos que compactuam com o radicalismo.

No Brasil, a pandemia de Covid-19 acirrou uma polarização disruptiva instalada desde o caos político do governo Rousseff. A polarização, por si, não é ruim. Ruins são as consequências da falta de racionalidade, da ausência de moderação e da indisposição para o diálogo. Nas eleições do ano que vem, o erro capital será o de aceitar que não existe alternativa ao confronto exacerbado. Temos de evitar que a radicalização extremada prevaleça em uma espécie de guerra do fim do mundo.

“As soluções radicais interessam a quem deseja o poder pelo poder, ainda que cobertas por boas intenções”

Como arbitrar e evitar a radicalização do confronto? O primeiro passo é reconhecer princípios que estão em nossa Constituição, entre eles os da democracia, da liberdade de expressão e da busca pelo desenvolvimento social e econômico. Tais princípios implicam tolerância, negociação, respeito e generosidade. Serão os brasileiros que acreditam nesses valores que devem propor soluções que harmonizem as disputas. Partindo do princípio de que a virtude está no meio.

O Reino Unido transitou do absolutismo para uma democracia parlamentarista em movimentos reformistas. Já a Revolução Francesa avançou para retroceder e viver crises sucessivas no âmbito institucional por causa de seguidas rupturas. O progresso harmônico está no centro, na ponderação, na conciliação. Esse é o caminho de sucesso de uma nação que busca o desenvolvimento humano como meta. As soluções radicais interessam a quem deseja o poder pelo poder, ainda que as narrativas sejam cobertas de boas intenções.

Em 2022, o Brasil deve buscar o meio, o centro. Seja diluindo o radicalismo dos extremos polarizados, seja propondo uma alternativa genuinamente moderada. E a moderação não significa conformismo. Pelo contrário, a moderação está na cautela metodológica para construir as reformas de que o país necessita. O inconformismo deve estar em nossa agenda reformista. Nossos desafios não devem ser superados por vias radicais. O meio se aplica tanto à prudência e ao equilíbrio quanto aos modos adequados de se atingir os propósitos.

