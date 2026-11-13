A turma do deixa-disso em 2027

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Dirigentes estrangeiros com investimentos no Brasil buscam entender o cenário pós-vitória de Lula, questionando o futuro até 2027 e como operar no próximo ano. O autor explora três cenários possíveis para o país, desde uma crise profunda até um entendimento econômico, ou a tradicional postergação de problemas. A análise destaca a capacidade brasileira de evitar o pior, mas alerta para os custos dessa estratégia. Um convite à reflexão sobre a economia e política nacionais.

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Na semana passada, ao final de uma palestra, conversei com alguns dirigentes estrangeiros de um grupo empresarial com investimentos significativos no Brasil. Estavam preocupados com o ambiente de luto que se instalou no meio empresarial após a vitória de Lula. Queriam saber, basicamente, duas coisas. O que esperar do Brasil em 2027? E como sobreviver ao ano que vem?

São perguntas de bilhões de dólares. Adverti que minhas previsões teriam boa margem de erro, mas comecei por uma certeza: sobreviver ao Brasil é uma habilidade que se adquire na prática, e os grupos que aqui operam há décadas já a dominam. Não é pouco. Também não é estratégia.

Vejo três cenários para 2027. O primeiro é o da tempestade perfeita, em que a crise pode paralisar o governo e, numa hipótese remota, levar a um processo de impeachment. O segundo é o de um entendimento capaz de restaurar a confiança na economia e pacificar as relações entre os Poderes. O terceiro é o tradicional empurrar com a barriga mediado pela turma do deixa-disso.

Lula, pela experiência que tem, sabe que o caldo pode entornar e comprometer o novo mandato. Seu próprio interesse o levará, creio eu, a agir para evitar o pior. A dúvida é até onde estará disposto a ir para recuperar a confiança dos agentes econômicos que, no final das contas, pagam a fatura. Aceitaria, por exemplo, rever gastos que seus aliados consideram intocáveis e dividir com o Congresso o mérito de um acordo sobre as contas públicas?

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“O país tem um inegável talento para evitar o pior. O problema é que transformou esse talento em método”

Se houver essa disposição, um caminho seria propor uma carta de compromisso nos moldes da Carta ao Povo Brasileiro, de 2002, desta vez assinada pelos chefes dos Três Poderes, com o apoio do setor privado, com compromissos claros de equilíbrio fiscal e de pacificação institucional. Se o entendimento ganhasse credibilidade, seus primeiros efeitos apareceriam no câmbio e na valorização dos ativos. Com juros mais baixos e crédito em melhores condições, viriam o investimento e o emprego.

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A tradição brasileira, porém, favorece o terceiro cenário. O país costuma parar à beira do abismo porque, na hora H, a turma do deixa-disso entra em campo. Passado o susto, quem ontem pedia providências já encontra boas razões para deixá-las para depois. Prevalecem as saídas intermediárias, que aliviam a pressão e permitem ao governo tocar a vida. Foi assim com a reforma da Previdência, tema ao qual, a meu ver, em breve teremos de voltar.

Disse aos dirigentes que o mais provável é atravessarmos 2027 sem grande deterioração, mas com a desconfiança ainda elevada. Daí meu conselho de cautela, sobretudo com investimentos que dependam de crédito. Ninguém sabe quando os juros voltarão a um patamar que justifique tirar esses projetos do papel. Mesmo quem se financia lá fora terá de decidir se vale a pena investir aqui ou esperar mais um pouco.

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O Brasil desenvolveu um talento considerável para evitar o pior. O problema é que transformou esse talento em método, e a conta das decisões adiadas aparece nos juros que as empresas pagam, nos investimentos que deixam para depois e na pouca confiança dos brasileiros no próprio país.

Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021