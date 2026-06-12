🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Imagem Blog

Murillo de Aragão

Por Murillo de Aragão Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Brasil

A República da atenção

Vivemos um tempo em que ser lembrado pesa mais do que ter razão

Por Murillo de Aragão 12 jun 2026, 06h00 | Atualizado em 12 jun 2026, 10h10
congresso nacional
Congresso Nacional, Brasília -  (Hugo Marques/VEJA)
Continua após publicidade
A República da atenção Priorize VEJA no Google

Vivemos um tempo em que a atenção virou o bem mais valioso. No início do século, dizia-se que a informação era o novo petróleo. Hoje a informação é abundante. O que escasseia é a atenção. Capturá-la, em meio à inundação de dados, tornou-se o que de fato importa. Foi Herbert Simon quem antecipou a equação, ainda nos anos 1970: uma riqueza de informação produz uma pobreza de atenção. Meio século depois, erguemos uma economia inteira sobre essa pobreza. As plataformas não vendem vídeos, notícias ou entretenimento. Vendem minutos do nosso olhar ao maior anunciante. O produto somos nós, distraídos. Cada clique, cada curtida, cada segundo de permanência converte-­se em dado, e cada dado converte-se em valor econômico.

A atenção tornou-se uma moeda. E, como toda moeda, concentra poder. Quem consegue capturá-la passa a influenciar comportamentos, moldar preferências, definir prioridades e estabelecer agendas. O poder contemporâneo já não depende apenas da força, da riqueza ou da autoridade institucional. Depende cada vez mais da capacidade de monopolizar o foco coletivo. Em tempos eleitorais, essa lógica se radicaliza. Vence menos quem tem razão do que quem ocupa a tela. A pauta não é definida pelo que é mais importante, mas pelo que é mais capturável — o escândalo, o corte de quinze segundos, a frase que arde, a indignação instantânea. O candidato disputa, antes do voto, o tempo de atenção do eleitor.

“Nossos candidatos presidenciais não competem prioritariamente por programas de governo, mas por visibilidade”

Nossos políticos já não competem prioritariamente por programas de governo ou visões de país. Competem por visibilidade. Disputam quem consegue ocupar mais espaço mental do eleitor. No Brasil, onde o analfabetismo funcional permanece elevado e os índices de leitura são modestos, a atenção frequentemente favorece o ruído. Como observou Padre Antônio Vieira, quando o argumento é fraco, fala-se mais alto. As redes apenas industrializaram esse princípio. Na economia da atenção, ser lembrado pesa mais do que ter razão, e a origem conta menos do que o alcance.

Siga
Continua após a publicidade

Guy Debord, em sua análise da sociedade do espetáculo, já percebia que a representação tendia a substituir a realidade. Hoje avançamos um passo além. Vivemos em uma sociedade da interrupção permanente, onde a capacidade de refletir tornou-se menos valiosa do que a capacidade de reagir. A emoção precede a razão. O impulso derrota a ponderação. Daí o paradoxo do título. República supõe cidadãos que dividem um mesmo olhar, referências compartilhadas, um espaço onde se delibera interesses coletivos. Mas a economia da atenção privatiza e fragmenta esse olhar. Cada indivíduo passa a habitar seu próprio fluxo informacional, calibrado por algoritmos que premiam o que provoca indignação, medo ou entusiasmo e punem o que exige tempo, contexto e reflexão.

O resultado é uma esfera pública cada vez mais atomizada. Erguemos, assim, uma República da Atenção que, ao capturar a atenção de todos, dissolve o solo comum de qualquer República. Nunca estivemos tão conectados. Nunca estivemos tão dispersos. Nunca produzimos tanta informação. Nunca tivemos tanta dificuldade para distinguir o relevante do irrelevante. Resta a saída mais difícil e mais antiga: tratar a atenção como soberania. Talvez a única campanha que realmente importe seja a que travamos contra a captura do próprio olhar. Quem controla a nossa atenção controla, em larga medida, a nossa percepção da realidade. E reparo, não sem ironia, que para dizer isto precisei capturar a sua.

Continua após a publicidade

Publicado em VEJA de 12 de junho de 2026, edição nº 2999

Publicidade
TAGS:
Política
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).