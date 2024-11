Esquerda arrasada: americanos estão gostando cada vez mais de Trump

A esquerda americana ainda estava secando as lágrimas quando se deparou com resultados de arrepiar ainda mais seus cabelos – raspados, no caso das mulheres mais radicalmente arrasadas pela vitória de Donald Trump. Por exemplo, diz uma pesquisa da CNN que 53% dos americanos se sentem otimistas ou empolgados com o próximo governo Trump (eram 46% em 2016, antes de seu primeiro mandato).

A maioria – 57% – também apoia um dos aspectos mais controvertidos de suas promessas de campanha, pelo menos segundo a mídia antitrumpista: a expulsão em massa de imigrantes clandestinos. Um número idêntico de jovens de 18 a 29 anos tem uma visão positiva de Trump – um aumento de estarrecedores 19 pontos desde a última pesquisa, feita entre 9 e 12 de novembro.

São números impressionantes e indicam uma verdadeira reviravolta cultural. O empresário transformado em político, com a maior bagagem negativa da história dos presidentes americanos, está em ascensão desde a eleição. Pode ser a dancinha desajeitada que ele tornou viral entre esportistas, pode ser apenas a lua de mel antecipada, reservada a todos os presidentes recém-chegados e pode ser um novo e inesperado capítulo das batalhas culturais – ou talvez uma mistura de tudo isso.

Mas basta para um jornal de esquerda como o The Nation se desesperar: “De alguma maneira, americanos estão gostando cada dia mais de Trump”. Mencionando algumas das pesquisas citadas acima, a publicação especula, de muita má vontade, sobre os motivos.

“REALINHAMENTO HISTÓRICO”

Nenhum deles se preocupa em analisar se a opinião pública gostou de promessas como preços mais baixos, economia pujante e protegida (num fenômeno agora rebatizado de nacionalismo econômico), restauração da ordem nas fronteiras ou até experiências sem precedentes, como nomear um apresentador da Fox cheio de tatuagens para o Departamento da Defesa ou Elon Musk como um cortador de desperdícios nos gastos do governo.

Isso para não mencionar a hipótese mais aterradora ainda, do ponto de vista de quem pensa como o Nation: a de que Trump se tornou mais “gostável” e o “desastre bizarro”, nas palavras do jornal para definir o altamente heterodoxo gabinete do futuro presidente, seja uma experiência na qual vale a pena apostar para ver no que dá. Pode dar tudo errado, claro, mas a maioria dos americanos votou pela mudança.

De todas essas novas pesquisas, a mais impressionante é a que mostra o aumento da popularidade de Trump entre os jovens. “Está em curso um profundo e histórico realinhamento de gerações”, escreveu o agitador Charlie Kirk.

Juntamente com o caçula de Trump, Barron, foi ele quem traçou a estratégia de mirar no público jovem, especialmente masculino, através de longas entrevistas a podcasts e programas de streaming que colocaram no jogo da alta política nomes como Lex Fridman, Theo Von, Adin Ross, Logan Paul e, acima de tudo, Joe Rogan.

No TikTok, Trump partiu de 300 mil seguidores para 8,1 milhões, ajudando a bombar o apoio da geração Z A equipe de Trump para a plataforma tinha exatamente duas pessoas.

MUDANÇA DE PARADIGMA

Muitos estrategistas democratas fariam cara de paisagem diante desses novos elementos e personagens e, quando tentaram equilibrar o jogo, levando Kamala Harris a uma dessas novas mídias, a candidata não passou uma imagem de veracidade. Trump, ao contrário, com 78 anos e a abominável gravata vermelha batendo no púbis, não tentou se passar por algo que não é, mas entrou com fluência no jogo de falar o que é. Os bros gostaram.

Patrick Rufini, que faz pesquisas para o Partido Republicano, acha que “o realinhamento já aconteceu”, focando principalmente na mudança de paradigma em termos de classe, com o voto do que seria uma classe média baixa indo para Trump – um fenômeno que tem paralelos no Brasil. Ele chega a falar em uma “Era Trump”.

Pode ser um exagero e nada como os fatos para se levantar no caminho dos planos dos políticos. Mas é curioso acompanhar como a opinião pública americana está reagindo à montagem do futuro governo, em contraposição ao “desastre bizarro” apontado pela maioria da mídia, e se permitindo até ter otimismo, o sentimento que moveu a potência americana e que andava tão em falta ultimamente.