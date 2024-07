Tragédia ambiental: Arquivo Nacional vai ao Rio Grande do Sul

Após dois meses dando apoio técnico efetivo a 20 órgãos do Rio Grande do Sul, com trabalhos voltados à recuperação e redução de danos aos documentos afetados pela tragédia climática, uma equipe técnica do Arquivo Nacional inicia nesta semana uma série de encontros presenciais no estado.

O objetivo da viagem, segundo informado à coluna, é consolidar o levantamento das demandas atuais de cada entidade, avançando nas frentes de ação para proteção do patrimônio documental brasileiro.

No desenho do plano, estão previstas outras atividades de suporte, articuladas também com o Ministério da Cultura. A ação faz parte das iniciativas do governo federal, que estão sob a coordenação da Secretaria Extraordinária da Presidência da República para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul (SERS).