STJ julga processo que advogado é suspeito de forjar assinatura de cliente 

Está na pauta da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) o processo que discute a litigância predatória, prática ilícita na qual advogados enganam clientes e questionam as atribuições de juízes com o objetivo de faturar em processos judiciais. O tema deve ser julgado na quarta-feira, 19, e tem relatoria do ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro.

O caso em análise é o de uma aposentada do Mato Grosso do Sul que teria ingressado com uma ação contra um banco por não reconhecer um pretenso empréstimo consignado. Ocorre que, quando o juiz solicitou a inclusão do contracheque da aposentada como beneficiária do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o advogado apresentou recurso alegando não ser obrigado a anexar no processo o documento que comprovasse os descontos.

O representante legal da aposentada é Luiz Fernando Cardoso Ramos, que foi preso, em 2023, em operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do MS, por suspeita de falsificar assinaturas de idosos, pessoas com deficiência e indígenas para abrir processos falsos.

Com procurações forjadas, Cardoso Ramos acionava instituições financeiras na Justiça e pedia indenizações por danos morais e materiais. Estima-se que o fraudador e sua quadrilha tenham movimentado R$ 190 milhões em cinco anos.