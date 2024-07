Prefeitos exigem participação em repactuação de Mariana

Prefeitos da Bacia do Rio Doce divulgaram carta pública nesta sexta-feira, 26, solicitando ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6) maior representação nas reuniões de repactuação de Mariana – previstas para 6, 7 e 8 de agosto, em Brasília. A demanda surge em meio a preocupações crescentes sobre a falta de inclusão dos atingidos nas tratativas e a recente exposição das ações da BHP para impedir que municípios brasileiros busquem justiça em tribunais estrangeiros.

O documento do Fórum Permanente de Prefeitos da Bacia do Rio Doce pede a participação de quatro integrantes do Consórcio Público de Defesa e Revitalização do Rio Doce (Coridoce) nas reuniões de repactuação. “É lamentável que as tratativas seguem sendo realizadas sem a participação direta ou a representação constituída pelos atingidos, o que certamente haverá de comprometer a própria legitimidade de todo e qualquer pacto que porventura possa vir a ser celebrado em tais condições”, afirma a carta.

Além disso, os prefeitos criticaram os valores discutidos na repactuação, afirmando que estão muito aquém do necessário para ressarcir os prejuízos causados pelo rompimento da barragem do Fundão, ocorrido em 2015.

Frente aos valores baixos, esses prefeitos enfatizam a importância de continuar a ação judicial contra a BHP em andamento na Inglaterra, com indenizações avaliadas em R$ 230 bilhões e julgamento marcado para outubro. A carta chama a atenção, ainda, para as recentes investidas contra os municípios por parte mineradoras, que tentam obstruir o processo inglês e “assumidamente inviabilizar qualquer decisão que possa fornecer ou sugerir parâmetros indenizatórios minimamente adequados às vítimas do desastre de Mariana”.

O documento cita a ação movida em junho pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) no Supremo Tribunal Federal, questionando a possibilidade de prefeituras brasileiras participarem de litígios no exterior, com o argumento de defender a soberania nacional. “Valendo-se de uma visão autoritária que nega a autonomia dos entes Municipais e que os rebaixa a entes de terceira categoria – por se sustentar que não lhes seria permitido, ao contrário de todas as outras pessoas físicas e jurídicas brasileiras, buscar no exterior a responsabilização por danos praticados por empresas estrangeiras”, criticam os prefeitos.

Nessa semana, uma ordem judicial da Corte inglesa foi assinada pela BHP, proibindo a empresa, suas subsidiárias ou agentes de continuar ajudando o Ibram em sua ação. A ordem estipula que, se a BHP não cumprir com o estipulado, enfrentará sérias consequências criminais, como prisão para seus diretores e congelamento de ativos. A BHP chegou a admitir que financiou o processo do Ibram em R$6 milhões, reforçando as acusações de que a empresa estava tentando impedir que os municípios continuassem suas reivindicações na Inglaterra.

A carta descreve a ação do Ibram no STF e o financiamento da BHP como “estarrecedor e imoral”. “Tudo para não pagar o que deve ao povo brasileiro e aos seus Municípios, impedindo que os verdadeiros atingidos sejam ouvidos em seu próprio país sobre o valor que entendem como justo para a reparação que lhes é devida e, ironicamente, invocando a defesa da ‘soberania brasileira’. A verdadeira soberania nacional reside na justiça para o povo brasileiro, não na proteção dos interesses de corporações estrangeiras”, argumenta o texto.

Os prefeitos concluem a carta pedindo a inclusão dos atingidos nas negociações de repactuação e o fim das medidas intimidatórias da BHP. “A presença, em igualdade de condições de diálogo e deliberação, de todos os entes federativos atingidos pelo desastre (União, Estados e Municípios), dos órgãos que institucionalmente defendem os interesses sociais difusos, bem como ainda, das próprias pessoas diretamente atingidas, é algo moralmente indispensável”.

Leia a íntegra da carta:

CARTA ABERTA À POPULAÇÃO

Mariana, 30 de julho de 2024.

Os representantes do Fórum Permanente de Prefeitos da Bacia do Rio Doce,

através do Consórcio Público de Defesa e Revitalização do Rio Doce (CORIDOCE),

vêm, a público, informar que solicitou ao TRF-6 a participação de 4 (quatro)

membros do CORIDOCE nas reuniões de Repactuação do Caso Mariana, previstas

para acontecer nos dias 6, 7 e 8 de agosto, em Brasília.

Tomamos conhecimento, através da imprensa, de que, nesta nova rodada de

reuniões, poderão ser definidos os termos finais de um eventual acordo a ser

celebrado entre a União, os Governos estaduais e as mineradoras.

É lamentável que as tratativas seguem sendo realizadas sem a participação direta

ou a representação constituída pelos atingidos, o que certamente haverá de

comprometer a própria legitimidade de todo e qualquer pacto que porventura

possa vir a ser celebrado em tais condições.

Diante disso, expomos a urgência da inclusão dos Municípios e de representantes

dos atingidos, que diariamente sofrem com as consequências do rompimento da

barragem e reiteramos os seguintes pontos:

1. Sabemos também que os valores que estão sendo discutidos nessa

repactuação estão muito aquém do mínimo necessário para o devido

ressarcimento dos prejuízos causados pelo rompimento da barragem.

2. Entendemos que em um Estado Democrático de Direito acordos

indenizatórios que envolvem reparações que atingem parcelas

expressivas da sociedade devem ser realizados de forma transparente e

devem contar com a efetiva participação dos atingidos.

3. Enquanto seguimos clamando para sermos ouvidos e motivados pelo

desejo de reparação em quaisquer tratativas indenizatórias, nós

prefeitos e centenas de milhares de vítimas dessa tragédia, optamos por

recorrer também a cortes estrangeiras, por meio de uma Ação judicial

na Inglaterra contra a empresa multinacional BHP, uma das mineradoras

responsáveis pelo desastre. Esta ação, tendo reconhecida a competência

CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DEFESA E REVITALIZAÇÃO DO RIO DOCE – CORIDOCE

CNPJ 45.421.031/0001-54 – Pça. Juscelino Kubitschek, 134 Sl.001 Centro – 35420-003 Mariana-MG

das Cortes jurisdicionais inglesas para a sua apreciação, tem o seu

julgamento marcado para o mês de outubro.

4. Porém, em face da proximidade do julgamento e da possibilidade de que

possam vir a ser condenadas em um valor indenizatório muito superior

ao que pretendem pagar em uma repactuação no Brasil, as mineradoras

responsáveis pelo dano vêm tomando um conjunto de iniciativas para

intimidar ou assumidamente inviabilizar qualquer decisão que possa

fornecer ou sugerir parâmetros indenizatórios minimamente adequados

às vítimas do desastre de Mariana.

5. Nesse contexto, uma dessas iniciativas foi a propositura da ADPF Nº 1178

junto ao STF, com o objetivo de inviabilizar a possibilidade de Municípios

brasileiros receberem indenizações. Valendo-se de uma visão autoritária

que nega a autonomia dos entes Municipais e que os rebaixa a entes de

terceira categoria – por se sustentar que não lhes seria permitido, ao

contrário de todas as outras pessoas físicas e jurídicas brasileiras, buscar no

exterior a responsabilização por danos praticados por empresas

estrangeiras-, pretendem apenas atender a interesses espúrios movidos

pela ganância daqueles que julgam que a globalização é boa para

remeter seus lucros para seus acionistas estrangeiros, mas que é

péssima para honrar com a violação de direitos humanos.

6. Ocorre que, agora, acabaram vindo à tona os reais interesses que

motivaram a aludida ADPF em que se utiliza como pretexto a “soberania

nacional” para que brasileiros não sejam indenizados por uma poderosa

multinacional. Esta ação foi proposta pelo IBRAM, por solicitação e

pagamento – pasme-se – de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). Ou

seja: uma entidade brasileira agiu, a soldo estrangeiro, para inibir que

brasileiros e brasileiras sejam ressarcidos, em valores justos, por um

dano que ceifou e destruiu suas vidas.

7. É estarrecedor e imoral que o Judiciário brasileiro seja utilizado dessa

maneira escandalosa por uma multinacional estrangeira que

instrumentalizou e pagou um preposto brasileiro para dissimuladamente

atuar processualmente em seu nome.

8. Tudo para não pagar o que deve ao povo brasileiro e aos seus Municípios,

impedindo que os verdadeiros atingidos sejam ouvidos em seu próprio país

sobre o valor que entendem como justo para a reparação que lhes é devida

e, ironicamente, invocando a defesa da “soberania brasileira”. A verdadeira

soberania nacional reside na justiça para o povo brasileiro, não na

proteção dos interesses de corporações estrangeiras.

CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DEFESA E REVITALIZAÇÃO DO RIO DOCE – CORIDOCE

CNPJ 45.421.031/0001-54 – Pça. Juscelino Kubitschek, 134 Sl.001 Centro – 35420-003 Mariana-MG

Por fim, resta dizer que a presença, em igualdade de condições de diálogo e

deliberação, de todos os entes federativos atingidos pelo desastre (União, Estados e

Municípios), dos órgãos que institucionalmente defendem os interesses sociais

difusos, bem como ainda, das próprias pessoas diretamente atingidas, é algo

moralmente indispensável.

Nesse sentido, o CORIDOCE e os Municípios que o integram, pedem:

I- a impossibilidade de que quaisquer negociações sejam concluídas sem que

os atingidos pelo desastre do rompimento da barragem do Fundão sejam

ouvidos diretamente e por meio de suas associações representativas ou de

representantes brasileiros regularmente constituídos;

II- que a multinacional estrangeira BHP pare de se utilizar de mecanismos

inibidores e/ou de intimidação para evitar que as vítimas desse desastre,

incluídos os Municípios, possam legitimamente lutar pela satisfação dos seus

direitos violados;

III- que sejam discutidos valores e condições minimamente aceitáveis para

um eventual acordo a ser pactuado, no Brasil, com as mineradoras

responsáveis pelo desastre em questão.