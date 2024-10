Por que tudo é mais difícil para Vini Jr.?

O atacante brasileiro Vini Jr. é o melhor jogador de futebol do mundo na atualidade. Ele é o principal e mais decisivo atleta do melhor time do mundo, o Real Madrid. Neste ano, em 49 jogos, Vini Jr. marcou 26 gols e deu 11 assistências.

Além disso, Vini Jr. tem marcado um golaço ao não se calar diante das agressões racistas que sofre rotineiramente na Espanha, denunciando inclusive a falta de ação das instituições para coibir o crime.

Para Vini Jr. tudo é mais difícil. Não basta ser o melhor entre os melhores – lembremos que o Real ainda tem o gigante Mbappé em seu elenco. É preciso também se levantar e atuar ativamente contra o racismo, contra a intimidação e contra a ameaça.

O desempenho de Vini Jr. no esporte e sua conduta exemplar contra o racismo, que é um exemplo para todos os atletas, parecem suficientes para justificar o prêmio de melhor jogador do mundo.

A revista France Football, no entanto, preferiu premiar o jogador espanhol Rodri, que jogou 63 jogos na temporada (14 a mais do que Vini Jr.) e marcou 12 gols e deu 14 assistências. Ou seja: objetivamente, o desempenho de Rodri foi inferior ao de Vini Jr.

A superioridade técnica e a luta ativa contra o racismo de Vini Jr. incomodam o establishment. É por isso que tudo é mais difícil para ele e para todos os brasileiros que, nascidos negros, alcançam o sucesso em suas profissões – é preciso provar incansavelmente que são bons. É mais do que um leão por dia.

Daqui a um século, quando contarem a história do nosso tempo, vão lembrar que o Vini Jr. não ganhou a bola de ouro em 2024 por causa da cor da sua pele.

Somos todos Vini Jr.!