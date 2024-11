PF confirma que assassinato de Bruno Pereira foi crime contra humanidade

Maior indigenista da história do Brasil, Bruno Pereira foi vítima de um crime perverso.

Não foi somente contra ele e Dom Phillips, colega jornalista que acabou sendo assassinato brutalmente junto com Bruno.

Foi contra a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. Ou seja, contra o país e o mundo.

Quando o inquérito confirma que os assassinatos foram em decorrência das atividades fiscalizatórias promovidas por Bruno Pereira na região do Vale do Javari, é disso que estamos falando.

Ou vamos fingir que as crises climáticas não existem? Não entendemos que o futuro da humanidade – a continuidade da vida como conhecemos – depende de uma Amazônia de pé?

Continua após a publicidade

Bruno Pereira sabia disso. Em todas as (inúmeras) conversas que tive com ele essa era a sua maior preocupação, junto com a garantia dos direitos indígenas.

O indigenista, o único servidor brasileiro fluente no dialeto dos Korubo do Coari, queria os povos originários cada vez mais respeitados para que eles pudessem ajudar em um grande movimento para salvar a floresta e a humanidade.

É preciso lembrar que os corpos de Bruno e Dom foram esquartejados e enterrados em lugar da mata extremamente úmido para que os restos mortais sumissem rapidamente.

Quanto mais úmida a terra, mais rápida a decomposição. É crime hediondo.

Continua após a publicidade

Os assassinos têm conexões com o crime organizado, o mesmo crime organizado brasieiro que, no Rio de Janeiro, matou Marielle Franco.

Na Amazônia, eles derrubam árvores, traficam animais, roubam espécies de plantas e usurpam a terra. São madeireiros, caçadores, piratas, grileiros.

Eles têm roubado tudo de nós, até o futuro.

A verdade é que a Polícia Federal confirmou, nesta segunda, 4, que o assassinato de Bruno e Dom foi um crime contra toda humanidade.