Pesquisa revela o candidato que mais perde com avanço de Datena

José Luiz Datena mostrou toda a sua competitividade como candidato no novo levantamento da Paraná Pesquisas para a prefeitura de São Paulo.

Divulgados nesta quinta-feira, 8, os números revelam que os líderes Ricardo Nunes e Guilherme Boulos oscilaram para baixo dentro da margem de erro, enquanto o apresentador subiu para fora dela — aproximando-se dos dois.

O PSDB comemorou na manhã de hoje o resultado, segundo apurou a coluna, mas acredita que Datena está mais à frente. Os tucanos usam como base outros levantamentos divulgados recentemente.

É sempre bom lembrar que a Paraná Pesquisas foi o instituto que mais chegou perto do resultado da eleição presidencial de 2022 (com dados melhores que Datafolha, Ipec ou Quaest.

De acordo com a Paraná Pesquisas, Nunes tem hoje 25,1% das intenções de voto, contra 23,2% de Boulos. Na sequência, aparecem Datena, com 15,9%, o coach Pablo Marçal, com 12,5%, e Tabata Amaral, com 5,5%.

No levantamento anterior do instituto, Nunes tinha 27,7%, Boulos 24,8%, Datena 11,8%, Marçal 11,5% e Tabata 6,8%. O apresentador mostra, com esses números, que está tirando votos de todos os candidatos.

A informação foi confirmada à coluna pelo dono da Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo. Segundo ele, contudo, o candidato que mais perde votos com o crescimento do apresentador é o prefeito Ricardo Nunes.