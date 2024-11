Os bastidores da comemoração de Biden e Macron com Lula

Hamilton de Holanda, Mestrinho e Armandinho Macêdo fizeram a alegria do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e da França, Emmanuel Macron, no coquetel organizado por Lula na noite desta segunda, 19, no Rio de Janeiro, em comemoração aos resultados do G20.

Criticado por gafes durante a eleição e por ter chegado atrasado para a foto oficial do evento que reúne os líderes das maiores economias do mundo, Biden teve a coragem de dançar entre os convidados.

Macron não arriscou uns passos, segundo relatado à coluna, mas parecia entusiasmado com o cardápio que tinha, entre outras iguarias, pirarucu com tucupi, da gastronomia paraense.

Nem mesmo a tentativa da Argentina, de Javier Milei, de tirar uma vitória uníssona de Lula com Aliança Global contra a Fome, vista como um acerto por diplomatas daquele país, atrapalhou o som do bandolim, do acordeom e da guitarra do trio.