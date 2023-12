O que revela o ataque hacker contra Janja

Os ataques digitais a mulheres com visibilidade pública são sempre cercados de misoginia e ameaça de violência física – sem contar que, muitas vezes, elas também têm cunho sexual.

A nova investida contra a primeira-dama Janja da Silva ilumina esse lado sombrio das redes sociais e, porque não dizer, do Brasil profundo.

O perfil dela no X (antigo Twitter) foi invadido por hackers que, em seguida, começaram a soltar xingamentos contra o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Após isso, vieram as lamentáveis mensagens machistas. Os criminosos fizeram até apologia ao estupro da mulher na conta hackeada de Janja.

Isso é inadmissível.

A primeira-dama se pronunciou somente nesta terça, 12, horas após a invasão. “É comprovado que nós, mulheres, somos as que mais sofrem com os ataques de ódio aqui nas redes. O que eu sofri ontem é o que muitas mulheres sofrem diariamente”.

A primeiro-dama está certa.

Agora, o país espera da Polícia Federal uma investigação exemplar: a exposição da identidade dos hackers, de quem fez a ameaça física, de quem fez apologia ao estupro, de quem foi misógino.

E por aí, vai…

Essa investigação pode ser uma forma de combater esse crime que se disseminou nas redes sociais: o ataque covarde contra mulheres – parte dessa enorme onda de violência contra o sexo feminino.

Esses mesmos bandidos, quando atacam homens, agem de forma diferente – é sempre um ataque em relação ao que eles pensam. Com as mulheres, vem sempre revestido com esse machismo inerente dos homens.

É importante que esse caso seja feito de exemplo. Janja parece querer usar o ataque do qual foi vítima para fortalecer a luta da mulher.

Que esse tipo de padrão de , que transborda para uma coisa pessoal, misógina, machista e, às vezes, de cunho sexual, comece a ser combatido seriamente no Brasil.

