O que diz a pesquisa interna do PT sobre Lula e Bolsonaro

A pesquisa de intenção de votos do Partido dos Trabalhadores, feita para a legenda acompanhar periodicamente o humor do eleitorado, revela que o presidente Lula passou a ter uma liderança mais homogênea em todo país.

Nos dados consolidados para o partido, Lula vence no primeiro turno com números semelhantes ao revelados pelo Datafolha e pela Genial/Quaest nos últimos dias – o primeiro instituto deu uma vitória com 54% dos votos válidos, e o segundo com 52,5%, sem a necessidade do 2º Turno.

Segundo o levantamento feito a pedido do PT, obtido pela coluna, Jair Bolsonaro ganha nos estados de Roraima, Rondônia, Acre, Santa Catarina e Distrito Federal.

Lula e Bolsonaro empatam em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná. Nos outros 18 estados brasileiros – repito, 18 – o petista ganha a eleição.

Isso não acontecia antes – daí porque dizer que a liderança de Lula tem se tornado mais homogênea em todo o país, enquanto o Bolsonaro vai se isolando em pequenas ilhas, como nos estados de Roraima e Rondônia.

Outro dado importante do levantamento é o seguinte: entre os que recebem o Auxílio Brasil, programa social criado por Bolsonaro para chamar de seu, Lula ganha de lavada: a cada três beneficiados, dois votam no petista.

Logo que substituiu o Bolsa Família, o programa de transferência de renda criado por Bolsonaro fez com que o presidente começasse a se recuperar nas pesquisas. A realidade não é a mesma agora.

Por último, o levantamento mostra que os números em São Paulo estão iguais ao resultado do Brasil – ou seja, a mesma proporção de vitória de Lula, o que também foi comemorado na legenda.

