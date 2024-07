O projeto do MP para reforçar relação com a sociedade civil

A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) lança o projeto “Conamp Pelo Brasil”, iniciativa que visa melhorar a interface do MP com a sociedade e os poderes constituídos, além de aumentar a participação dos membros da instituição na construção de pautas legislativas.

A primeira edição do projeto será realizada no dia 1º de agosto, em Aracaju (SE), com o apoio da Associação Sergipana do Ministério Público (ASMP).

Encontros presenciais nos estados promoverão rodas de conversa sobre temas institucionais e associativos, criando momentos de interação. Parcerias da Conamp e associações locais serão apresentadas e impulsionadas.

“Esta iniciativa busca aproximar a classe e fortalecer o MP brasileiro. Serão encontros francos, produtivos e propositivos, difundindo o trabalho associativo e fortalecendo laços com atores fundamentais para a legitimação da atuação do MP”, afirmou Tarcísio Bonfim, presidente da Conamp.

Mensalmente, a Conamp e entidades locais realizarão encontros presenciais em diversas regiões, discutindo desafios e oportunidades da carreira ministerial. Temas como realidade previdenciária, direito das vítimas, defesa da saúde e do meio ambiente, inovação tecnológica e novas perspectivas de atuação do MP serão abordados.

“A essência da vida associativa é ouvir os associados e se fazer ouvir por eles. Este projeto proporcionará a oportunidade de estarmos presencialmente com nossos associados em seus estados, abordando temas atuais e relevantes para o MP brasileiro,” disse Bonfim.

O projeto busca fortalecer a instituição e garantir que continue cumprindo seu papel na defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.